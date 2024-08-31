【新潟記念】重賞初制覇！絶好調・福永厩舎が川田将雅騎手との黄金タッグで再び重賞獲りへ



【動画】新潟記念 スペシャル情報満載｜https://youtu.be/2-WPPF8smr8

第60回農林水産省賞典 新潟記念（GIII）

9月1日（日）3回新潟8日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ゴールドプリンセス(牝4 菊沢一樹)

2-2 ライトバック(牝3 坂井瑠星)

3-3 ジューンアヲニヨシ(牡4 池添謙一)

4-4 シンリョクカ(牝4 木幡初也)

5-5 ファユエン(牝6 北村宏司)

5-6 アスクワイルドモア(牡5 小沢大仁)

6-7 セレシオン(牡5 荻野極)

6-8 アリスヴェリテ(牝4 柴田裕一郎)

7-9 キングズパレス(牡5 松岡正海)

7-10 バラジ(セ5 菅原明良)

8-11 エーデルブルーメ(牝5 川田将雅)

8-12 レッドラディエンス(牡5 戸崎圭太)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

【ウイニング競馬 2024年8月31日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】

激熱の夏競馬！最後の土曜日を飾る大注目のGIII「札幌2歳ステークス」だ！

近年でも、ジオグリフ、ソダシなど数多くのクラシックホースを輩出した必見の出世レース。

今年も良血＆素質馬が集結！来年のクラシック戦線を占う超重要な一戦です！

また日曜の重賞「新潟記念」も番組自慢の解説陣が徹底分析します。

◼︎出演者

【司会者】

キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)

【解説者】

大久保洋吉(元調教師)、三嶋まりえ(東京スポーツ)

【実況者】

矢野吉彦、板垣龍佑(テレビ東京アナウンサー)、立川周（テレビ東京アナウンサー）