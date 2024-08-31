8月31日、札幌競馬場で行われた11R・札幌2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1800m）は、佐々木大輔騎乗の3番人気、マジックサンズ（牡2・栗東・須貝尚介）が勝利した。ハナ差の2着に6番人気のアルマヴェローチェ（牝2・栗東・上村洋行）、3着に1番人気のファイアンクランツ（牡2・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは1:50.3（重）。

2番人気で北村友一騎乗、アスクシュタイン（牡2・栗東・藤原英昭）は、7着敗退。

キズナ産駒

佐々木大輔騎乗の3番人気、マジックサンズが嬉しい重賞初制覇を飾った。レースでは中団外目で末脚を温存。勝負どころでは大外を通って馬なりで進出。堂々としてレース運びで直線まで進んだ。最内からアルマヴェローチェが出し抜けを図ったが、馬場の三分ところをしぶとく伸びたマジックサンズがゴール寸前で差し切った。

マジックサンズ 2戦2勝

（牡2・栗東・須貝尚介）

父：キズナ

母：コナブリュワーズ

母父：キングカメハメハ

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 マジックサンズ 佐々木大輔

2着 アルマヴェローチェ 横山武史

3着 ファイアンクランツ 鮫島克駿

4着 モンドデラモーレ 杉原誠人

5着 レーヴドロペラ 大野拓弥

6着 マテンロウサン 横山和生

7着 アスクシュタイン 北村友一

8着 ショウナンマクベス 岩田康誠

9着 ローレルオーブ 斎藤新

10着 ニシノタンギー 永野猛蔵

11着 トップオンザヒル 菱田裕二

12着 バセリーナ 丹内祐次