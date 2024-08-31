31日、札幌競馬場で行われた第59回札幌2歳ステークス(2歳・GIII・芝1800m)は、中団追走から直線入口で先頭に立った佐々木大輔騎手騎乗の3番人気マジックサンズ(牡2、栗東・須貝尚介厩舎)が、内を突いた6番人気アルマヴェローチェ(牝2、栗東・上村洋行厩舎)との追い比べを制し、これにハナ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒3(重)。

さらに1.1/2馬身差の3着に1番人気ファイアンクランツ(牡2、美浦・堀宣行厩舎)が入った。なお、2番人気アスクシュタイン(牡2、栗東・藤原英昭厩舎)は7着に終わった。

勝ったマジックサンズは、父キズナ、母コナブリュワーズ、その父キングカメハメハという血統。函館の新馬戦に続く無傷の2連勝で重賞初制覇を果たした。

【勝ち馬プロフィール】

◆マジックサンズ(牡2)

騎手:佐々木大輔

厩舎:栗東・須貝尚介

父:キズナ

母:コナブリュワーズ

母の父:キングカメハメハ

馬主:サンデーレーシング

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 マジックサンズ 3人気

2着 アルマヴェローチェ 6人気

3着 ファイアンクランツ 1人気

4着 モンドデラモーレ 5人気

5着 レーヴドロペラ 11人気

6着 マテンロウサン 4人気

7着 アスクシュタイン 2人気

8着 ショウナンマクベス 7人気

9着 ローレルオーブ 12人気

10着 ニシノタンギー 8人気

11着 トップオンザヒル 9人気

12着 バセリーナ 10人気