【洪水警報】愛知県・豊川市、新城市に発表
気象台は、午後3時25分に、洪水警報を豊川市、新城市に発表しました。
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愛知県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■豊橋市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■豊川市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■刈谷市
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
31日夕方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■豊田市東部
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■常滑市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■新城市
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■みよし市
□洪水警報
31日夜のはじめ頃にかけて警戒
■設楽町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■東栄町
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■豊根村
□大雨警報
・土砂災害
1日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）