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気象台は、午後3時25分に、洪水警報を豊川市、新城市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・豊川市、新城市に発表

愛知県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■豊橋市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■豊川市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■刈谷市
□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　31日夕方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■豊田市東部
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■常滑市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■新城市
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■みよし市
□洪水警報
　31日夜のはじめ頃にかけて警戒

■設楽町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■東栄町
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■豊根村
□大雨警報
・土砂災害
　1日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）