¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¡×Ä«ÆüÆà±û¤¬²ÆµÙ¤ß¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö²Ä°¦¤¤³¹ÊÂ¤ß¡ª¡×¡Ö³¹ÊÂ¤ß¤âÄ«Æü¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ËÌ²¤¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«Æü¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡Ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥Ï¥¦¥ó¡×¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê·úÊª¤¬ÊÂ¤ó¤À¿§ºÌË¤«¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊâ¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯½Ð¿È¤ÎÆ¸ÏÃºî²È¡Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤¬°¦¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ÁÄ®¥Ë¥å¡¼¥Ï¥¦¥ó¡£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¤ß¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤³¹ÊÂ¤ß¡ª¡×¡Ö³¹ÊÂ¤ß¤âÄ«Æü¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡ª¤³¤ì¤¬»ä¤Î¤Ê¤ó¤È¤«¥¹¥«¥¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£