俳優の島村龍乃介(22)が主演する舞台「弱虫ペダル Over the sweat and tears」が31日、東京都品川区のシアターHで開幕した。12年から続いてきたシリーズの最終公演となる。30日、ゲネプロを前に出演者が会見に登壇した。

島村は「今回4作品やって初めてちゃんと真波と走れる。そこを一番見ていただきたい」と、主人公の最大のライバルである真波山岳との対決を見どころに挙げた。

真波を演じる中島拓人(27)も「一番最初の作品から龍(島村)とは“最後絶対に戦おうね”と言い合っていたのが今回やっと叶う。今日を楽しみにしていました」とうなずいた。

島村は「僕の中で一番身体を動かす作品。キツかった部分もあるが、走りきった後の達成感は作品でしか味わえない」と同舞台の魅力を語る。「2人のシーンを見てほしいと言いましたが、本当はみんながみんな見どころ。その熱い姿やゴールを目指して必死に走っている姿を見ていただきたい。この舞台でその熱量を感じていただけたら」と呼びかけた。同所で9月8日まで。