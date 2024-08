俳優の島村龍之介(22)が30日、都内で行われた舞台「弱虫ペダル Over the sweat and tears」の公式会見に出席した。

本作は高校生の自転車ロードレースを題材とした漫画「弱虫ペダル」の舞台シリーズ最終公演。島村演じる主人公の小野田坂道が、総合優勝を懸けてインターハイの3日目に挑む。

島村は「インターハイ3日目ということで、今回はみんな本気で走っているので、熱い姿だったりゴールを目指して必死に走っている姿を見てもらいたい」とアピールした。

足の動きはマイムで表現する演出で、出演者の激しい動きにも注目が集まる。青波山岳役の中島拓人(27)は「強制的にやせられる。みるみるうちにやせていく」と明かし、会場を笑わせた。島村も「僕の中では最も体を動かす作品。走りきった後の達成感はこの作品でしか味わえない」と語った。

公演は31日から9月8日まで行われる。