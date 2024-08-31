Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年8月29日(木) 9:00 〜 2024年9月4日(水) 23:59まで｢スマイルSALE 季節先取り｣を開催中。

現在、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の発売を記念して、コラボ記念収納ボックスが付属したSamsung（サムスン）の「990 PRO ヒートシンクモデル MZ-V9P2T0G-FF7RBOX-IT/EC」やPCI Express 4.0規格に準拠し、ゲーム、動画編集などの場面で活躍するKIOXIA(キオクシア)の「EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N」など、人気メーカーのSSDがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年8月31日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

ゲームソフトを収納できるオリジナルBOX付きのコラボSSD（2TB）が3000円オフ、FFやストファイのデザインなど！

Samsung 990 PRO ヒートシンクモデル FF7 リバース コラボ記念 収納BOX付 2TB PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-FF7RBOX-IT/EC 国内正規保証品 26,980円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Samsung 990 PRO 2TB ヒートシンクモデル FF14 コラボ記念 収納BOX付 PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-FF14BOX-IT/EC 国内正規保証品 26,980円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Samsung 990 PRO 2TB ヒートシンクモデル ストリートファイター6 コラボ記念 収納BOX付 PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-SF6BOX-IT/EC 国内正規保証品 26,980円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Samsung 990 PRO 2TB ヒートシンクモデル ELDEN RING コラボ記念 収納BOX付 PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-ERBOX-IT/EC 国内正規保証品 26,980円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Samsung 990 PRO ヒートシンクモデル 2TB ドラゴンズドグマ2 コラボ記念 収納BOX付 PS5動作確認済み PCIe 4.0(最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 MZ-V9P2T0G-DD2BOX-IT/EC 国内正規保証品 26,980円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

ゲーマーやクリエイターにおすすめ、キオクシアやシリコンパワーのSSDが最大39%オフ！

キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 5,000MB/s) 国産BiCS FLASH TLC搭載 5年保証 EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N【国内正規代理店保証品】 9,880円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 1TB WD Blue SN580 (読取り最大 4,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS100T3B0E-EC 【国内正規代理店品】 11,980円 （11%オフ） Amazonで購入する PR PR

ウエスタンデジタル(Western Digital) 内蔵SSD 1TB WD Black SN770 ゲーム向け PCIe Gen4 M.2-2280 NVMe WDS100T3X0E-EC【国内正規代理店品】 13,880円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

シリコンパワー SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A60シリーズ 5年保証 SP001TBP34A60M28 ブラック 8,980円 （39%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞M.2SSDのセール対象商品一覧を見る

今使っているパソコンを手軽にアップデートできるSATA接続の内蔵SSDが10%オフ！

キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 480GB 2.5インチ 7mm SATA 国産BiCS FLASH TLC 搭載 3年保証 EXCERIA SSD-CK480S/N 【国内正規代理店品】 5,380円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

シリコンパワー SSD 256GB 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm PS4動作確認済 3年保証 A55シリーズ SP256GBSS3A55S25 3,132円 （37%オフ） Amazonで購入する PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk 内蔵 2.5インチ SSD / SSD Plus 480GB / SATA3.0 / 3年保証 / SDSSDA-480G-G26 6,566円 （6%オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞内蔵SSDのセール対象商品一覧を見る

Seagateの8TB大容量HDDが10%オフなど、内蔵HDDもお買い得商品が多数登場！

【Amazon.co.jp限定】Seagate BarraCuda 3.5インチ 8TB 内蔵 ハードディスク HDD PC 2年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 正規代理店品 ST8000DM004 17,802円 （10%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵 HDD ハードディスク 8TB CMR 3.5インチ SATA 5640rpm キャッシュ256MB PC メーカー保証2年 WD80EAAZ-AJP エコパッケージ【国内正規取扱代理店】 18,380円 （8%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5インチ SATA 5400rpm キャッシュ256MB NAS WD40EFPX-AJP エコパッケージ 【国内正規取扱代理店】 18,980円 （8%オフ） Amazonで購入する PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢スマイルSALE 季節先取り｣は、9月4日（水）23時59分まで開催中！

Source:｢スマイルSALE 季節先取り｣