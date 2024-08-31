¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥±¡¼¥¤¬¤¡¤¡¤¢¤¢¤¡¤¢¡ª¡¡Àä¶«É¬»ê¤Îà¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼á¤Ë1.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Öºá°´¶¤¹¤´¤¤¡×
¤½¤ó¤³¤È¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç»ß¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï......¡£
¥¤¥Á¥´¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª»®¤Ë¤âºÜ¤»¤º¤Ë¾²Ä¾¤À¤Ê¤ó¤Æ......¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅìµþºß½»¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥ß¥Á¥ë¡Ê¡÷mitiruxxx¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯8·î23Æü¤ËÅê¹Æ¼Ì¿¿¡£
¥ß¥Á¥ë¤µ¤ó¤Ï¥±¡¼¥¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¥É¥¢¤Ç¶´¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥±¡¼¥¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ê¤Î¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥É¥¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ç·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¥ß¥Á¥ë¤µ¤ó¡£
ºî¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢¥±¡¼¥¤¬¾²¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£
¤³¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü7000¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ÎÂ¾¡¢
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç°ì½Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×
¡Öºá°´¶¤¹¤´¤¤......¡×
¡ÖÁá¤¯ÆÃµö¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤£÷¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤·¤¤£÷¡×
¡Ö¥Á¡¼¥º¤È¤«¤âºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥É¥¢¤òºÉ¤»ß¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£¤½¤ó¤ÊÉÔØâ¤Ê»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë