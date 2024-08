TOMORROW X TOGETHER、米「2024 MTV VMA」2部門にノミネート

TOMORROW X TOGETHERが、米「2024 MTV Video Music Awards(2024 MTV VMA)」で2部門の候補にノミネートされた。「2024 MTV VMA」は8月30日(以下、現地時間)、公式ホームページに追加で受賞候補のリストを発表した。TOMORROW X TOGETHERは「Best Group」部門に追加でノミネートされ、これに先立ってノミネートされていた「Best K-POP」と共に合計2つの部門で受賞補となった。

「Best Group」は2021〜2023年に「Group of the Year」と呼ばれていたカテゴリーだ。TOMORROW X TOGETHERは昨年に続き、2年連続でこの部門の受賞候補に指名され、グローバルアーティストのプレゼンスを証明した。今年はイン・シンク(NSYNC)、Coldplay、Imagine Dragonsなどそうそうたるミュージシャンが「Best Group」候補となった。TOMORROW X TOGETHERは「MTV VMA」で2年連続で受賞を狙う。彼らは昨年、MTVがパフォーマンス映像、インタビュー、デジタルコンテンツなどを通じて一組のアーティストを選定するグローバルキャンペーン「MTV PUSH」に選ばれた12組が競合した「PUSH Performance of the Year」で、見事受賞する栄光を手にした。「MTV VMA」は、グラミー賞、ビルボード・ミュージック・アワード、アメリカン・ミュージック・アワードと共にアメリカの4大大衆音楽授賞式に取り上げられる。今年の授賞式は、9月11日の午後8時(日本時間12日午前9時)ニューヨークのUBSアリーナで開催される。