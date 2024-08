チェルシーは移籍期間終了間際にビッグネームの獲得に成功したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーはマンチェスター・ユナイテッドに所属する24歳MFジェイドン・サンチョをレンタル移籍で獲得することが決定したという。両クラブは既にサンチョに関して買取義務付きのレンタル移籍で合意に至っており、正式発表を待つのみとなっているようだ。





BREAKING: Jadon Sancho to Chelsea, here we go! Loan deal with obligation to buy clause agreed between the clubs.



Sancho already said yes as he wanted Chelsea move, deal now agreed between all parties.



Man United accepted the proposal and deal is now set to he signed. pic.twitter.com/D0f4SLK4lY