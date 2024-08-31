【大雨警報】北海道・浜中町に発表
気象台は、午後1時15分に、大雨警報（浸水害）を浜中町に発表しました。
根室、釧路地方では、31日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
■釧路町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
■厚岸町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 25mm
■標茶町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
31日昼過ぎに警戒
■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
■別海町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
31日昼過ぎに警戒
■中標津町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
■標津町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日昼過ぎに警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
31日昼過ぎに警戒