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気象台は、午後1時15分に、大雨警報（浸水害）を浜中町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・浜中町に発表

根室、釧路地方では、31日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■釧路町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■厚岸町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■浜中町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　25mm

■標茶町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　31日昼過ぎに警戒

■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■別海町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　31日昼過ぎに警戒

■中標津町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

■標津町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　31日昼過ぎに警戒