人気スマホゲーム『プリンセスコネクト!Re:Dive』(以下、『プリコネR』)と全国のGiGOグループとのコラボイベントが、2024年8月31日(土)から期間限定で開催!

本キャンペーンでは、夏らしいマリンスタイルの新規描き下ろしイラストを用いた限定景品、プライズキャンペーン、飲食コラボなど多岐に渡る複合キャンペーンが展開。

本記事では、開催当日に行われた試遊会の様子をお届け! 実際にプライズに挑戦してきたので、ぜひ一読を!!

マリンをテーマにした衣装に身を包む【美食殿】の面々。いつもと違う髪型が素敵すぎる……! ヤバイですね☆

麗しきマリンスタイルで【美食殿】4人がクレーンゲーム用限定景品で登場!

今回のコラボキャンペーンのために描き下ろされた【美食殿】のイラストをふんだんに使用したプライズが3アイテム登場!

事前に公開された情報ではペコリーヌ、キャル、コッコロの3人だけだったが、直前のイベントで奇跡の復活を遂げたシェフィも参戦! この4人がもう一度揃う日がくるとは……。感謝、感動、嬉しさ、尊さ、いろんな感情がぐちゃぐちゃだ。

マリンスタイルで4人が楽しそうにしている姿を存分に楽しめるアイテムが揃っているので、ぜひ挑戦を! シェフィ、おかえり!!

●ロングクッション マリン ver.

裏面はキャラクター名が入ったさわやかなデザイン。

●ビッグジオラマアクリルフィギュア マリン ver.

背景、キャラ、ネームに分かれており、クリア部分にはラメがちりばめられている。

●イラストアクリルボードマリン ver.

脚がセットになっていて自立するタイプだ。

なお、対象機でプレイする際に500円を一括投入するとオリジナルブロマイドをランダムで1枚プレゼント!

500円投入前にスタッフさんを呼ぶことをお忘れなく!!

プリコネファン記者がガチ挑戦! 狙うべきポイントをこっそり伝授

こんなに素敵なプライズを出してくれるなら、行くしかないでしょう! ということで、「GiGO 秋葉原5号館」の2階にあるUFOキャッチャーに挑戦!!

元々、秋葉原でプライズを取りまくっていたので、知識と腕には自信ありな本記者。狙うべきポイントと共に紹介していこう。

まず挑戦したのは「ビッグジオラマアクリルフィギュア マリン ver.」。こちらは通称「剣山」系のもので、アームが大きく開くのが特徴。狙うべきは手前で、アームを右か左、どちらかに偏らせるのがコツだ。

赤丸の部分を狙ってみよう!

右、左と交互に狙っていくことで、徐々にプライズが前に出てくる。

プライズの重心が手前に偏れば、ゲットまであと少し!

運良く5分もかからずゲット!

続いては「イラストアクリルボードマリン ver.」へ。こちらも「剣山」系で、基本的な攻略法は「ビッグジオラマアクリルフィギュア マリン ver.」と同様だが、少し重量があるので、手前を狙う際はアームが開く最大のところを見極めるべし!

先ほどと同様に、赤丸の部分を狙って左右に揺さぶっていくのがオススメ!

こちらも5分もかからずゲット!

最後に挑戦するのは「ロングクッション マリン ver.」。こちらは「Dリング」と呼ばれるタイプとなっている。

攻略法は、ずばりリングの前後を交互に狙っていくこと。アームの開きを見極めること、リングの前後ギリギリを狙うことが、かなり重要となる。リング自体を動かすことで着実に進んでいくので、根気よく繰り返そう。

赤丸の部分を交互に狙おう。リング自体にアームを当てるくらいでもOK。

リングがぐいーんと動き始めるれば、ゲットまであと少し!

パッと見ると「本当に動いてる……?」と思うかもしれないが、根気よくプレイすれば取れるのがこのタイプのいいところ。こちらは10分程度でゲットすることができた!

20分かからず、全プライズを1種類ずつゲットして大満足の本記者。なお、1プレイ200円、3プレイ500円となっており、500円投入毎にオリジナルブロマイドが1枚貰えること加味すると、基本的に500円投入でチャレンジすることがオススメ。あとは全力全開で挑むだけだ!!

ちなみにスマホで「GiGOアプリ」を新規DLすると、500円のサービス券が貰える。こちらを利用すればお得にプレイできる!

タマキも大歓喜!? コラボたい焼き「プリコネ焼き」で舌鼓

「GiGOのたい焼き秋葉原」にて、プレミアムクリーム味&小倉あん味の「プリコネ焼き」(1個500円[税込])が販売!

形は【美食殿】の面々と、一緒に旅するオニギリちゃん、そしてたい焼きといえばおなじみのタマキの6種類。ランダムなので誰を食べることができるかは注文してのお楽しみだ。

思っていた以上にでかい! 食べごたえもある。

【美食殿】のメンバーはもちろん、ちゃんとタマキ柄があるのが素敵!

また、「プリコネ焼き」1個の注文につき、オリジナルコースターが1枚貰える。コースターのイラストには今回のコラボのために描き下ろされたミニキャラを使用されており、こちらも全5種の中からランダムでゲットできるぞ!

そのほか、全国19か所(※)のGiGOグループのお店では、「ノベルティ付きドリンク」(1杯500円[税込])を販売。こちらはドリンク1杯注文につきオリジナルコースター1枚貰えるぞ!

※:THE GOLF BAR ナイスショット/GiGO BOWL 西友手稲/GiGO BOWL ドリームタウン白樺/GiGO仙台/GiGO池袋1号館/GiGOコラボカフェ池袋/GiGO池袋3号館/GiGO総本店/GiGO秋葉原2号館/GiGO渋谷/GiGOマーケットスクエアささしま/GiGO河原町オーパB1F/GiGO大阪道頓堀本店/GiGO難波アビオン/GiGOイオンモール岡山/GiGO広島本通/GiGOヨドバシ博多/GiGO福岡天神/GiGOアミュプラザくまもと

ポップアップイベントも同時開催! オリジナルグッズに注目!!

GiGO秋葉原5号館5F「Akib@ko」、コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGOマーケットスクエアささしま、GiGO大阪道頓堀本店、GiGO福岡天神の5店舗にて、オリジナルグッズを販売するポップアップイベントが開催!

描き下ろされた【美食殿】のイラストを使用したアクリルスタンド、クリアファイル、缶バッジなどのグッズが揃っているので、ぜひ立ち寄ってみよう!

GiGO秋葉原5号館5F「Akib@ko」では、4人のスタンディがお出迎え!

販売されているグッズやプライズの展示も!

イベント概要

『プリンセスコネクト!Re:Dive』 × GiGO キャンペーン2024 ■コラボ開催期間:2024年8月31日(土)〜2024年10月4日(金)

※営業日、営業時間は各店舗で異なりますので予めご了承ください。

■対象店舗:全国のGiGOグループのお店

■実施内容:

・本キャンペーンのための新規描き下ろしイラストが登場します。

・描き下ろしイラストを使用した当社店舗限定クレーンゲーム用景品が登場いたします。

・対象景品を展開するクレーンゲームで500円ご利用毎にオリジナルブロマイドがランダムで1枚もらえます。

・GiGOのたい焼き秋葉原でコラボたい焼き「プリコネ焼き」の販売を行います。

・全国19か所の当社店舗でオリジナルコースターが付いてくるノベルティ付きドリンクの販売を行います。

・スタンディ掲出・グッズ販売などのポップアップストアを全国で開催いたします。

■公式サイト:https://tempo.gendagigo.jp/

© Cygames, Inc.

©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

(執筆者: sasuke_in)