Ado、初のCDシングルを自身の誕生日にリリース決定！初音ミクとのコラボ曲を含む両A面

■「『まだ言えません(仮)』ですが、これはタイトルではなく、タイトルが言えない楽曲で、この楽曲も皆様にとっても新鮮なAdoの1曲になると思います」(Ado)

Adoが、初のCDシングルを自身の誕生日である10月24日に発売することが決定した。

女性ソロアーティスト史上初の国立競技場でのワンマンライブとなった伝説の単独公演『Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」』で披露された、初音ミクとの夢のコラボレーション曲「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」(楽曲提供:まふまふ)と、“まだお伝えすることができない”新曲「まだ言えません(仮)」を収録した、豪華な両A面シングルとなっている。

ジャケットは、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしイラストをフィーチャー。全6形態、すべて異なる絵柄となっており、完全数量限定盤(UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopにて限定販売)にはアクリルスタンドが付いてくる。

「まだ言えません(仮)/桜日和とタイムマシン with 初音ミク」のジャケットに関しては、タイトルが未記載のイラストのみの公開となった。

8月31日より予約受付が開始され、各店舗別の購入者特典の内容も解禁。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしよう。

2024.10.24 ON SALE

SINGLE「桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)」

<CD収録内容・曲順>※全形態共通

1.桜日和とタイムマシン with 初音ミク

2.まだ言えません(仮)

3.桜日和とタイムマシン with 初音ミク(Instrumental)

4.まだ言えません(仮)(Instrumental)

