n․SSign、2年ぶりに「16thKMF2024」出演決定！スペシャル企画も予告…動画メッセージが到着

グローバルアーティストとして飛躍中のn.SSignが、成長した姿で、日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」に2年ぶりに帰ってくる。n.SSignは、2年前の「KMF2022」で日本初上陸を果たし、今回、最終LINE UPとして「16thKMF2024」への電撃出演が決定。また、COSMO(ファンダム名)に向け、「KMF」に帰って来ると嬉しそうに伝えるメッセージ映像を公開。メッセージ映像の中では、「KMF」で日本初登場をした際の心境や、いつも変わらず支えてくれるCOSMOに感謝を伝えると共に、「KMF公式広報大使」に就任を知らされ驚き、歓喜する可愛いリアクションに頬が緩む。

この2年間の活動で上達した日本語には目を見張るものがあり、会話運びも上手く、成長した姿を存分に感じることができる。ステージへの期待も膨らみ、また「KMF公式広報大使」として様々な場面で、6人で精一杯公演を盛り上げようとしている姿に、思わず応援したくなること間違いなし。COSMOとの交流も予告しているので、直接会場で、n.SSignに熱い声援を送ってみてはいかがだろうか。今回、日本初上陸2周年を記念し、「KMF」×「n.SSign」スペシャル企画が5つ用意された。1つ目は、「KMF2024公式広報大使」に就任し、様々な場面で「16thKMF2024」を盛り上げCOSMOと交流する。2つ目は10月9日にリリースされる日本2ndシングル「EVERBLUE」の初披露を予定。3つ目は、大型合同フェスでの初トリ。n.SSignが初トリを飾るは2部のステージでなので、「16thKMF2024」の大トリを任されることとなる。成長したステージで再び最強新人登竜門「KMF」の扉をあけ、更なる飛躍をCOSMOに誓う。日本初上陸時からステージの掌握力の高さに定評のあるn.SSignの成長を知らせる全力ステージとは。COSOMOの声援を武器により輝くn.SSignの初エンディングステージに乞うご期待。4つ目は、n.SSignのパフォーマンスを1曲、スマホで撮影できるフォトタイムを実施。「KMF2024公式広報大使」として、自らのパフォーマンスを持って、「KMF」の楽しさを発信する。撮影可能曲は、公演内で発表されるのでお楽しみに。5つ目は、日本初上陸2周年を記念し、1部・2部の両部参加者全員に、ここでしか手に入れることの出来ないとっておきのn.SSignプレミアムトレカをプレゼント。プレミアムトレカを通じ、n.SSignの「KMF2024」スペシャルショットや、メンバーのメッセージ動画も見ることができるよう企画中だ。加えて、両部参加者の中から抽選で、日本初上陸2周年を記念し、COSMOと一緒に祝賀する「KMF2024公式広報大使n.SSign Premium Meet&Greet」も実施する。先に発表されている、近くでファンと交流するGFSC Charity Campaign 〜Meet&Greet〜にも勿論参加するので、COSMOにとって“推し”と近くで会える嬉しいチャンスとなりそうだ。「KMF2024公式広報大使n.SSign Premium Meet&Greet」などの内容は近日発表。「KMF2022」での日本初上陸2周年を記念した「KMF」×「n.SSign」スペシャル企画は、COSMOにとって思い出に残る、まさに“n.SSign祭り”となっている。

■公演概要

「〜 GFSC Charity Campaign 〜NPO法人日韓文化交流会創立20th Anniversary 16th KMF 2024」

【会場・開催日時】

2024年10月6日(日)横浜アリーナ

<1部>開場13:00 / 開演14:00

<2部>開場18:00 / 開演19:00



【出演者】

<1部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY

スペシャルMC:カイ(超特急)/ RIKU&RYO(NCT WISH)/ NATTY&HANEUL(KISS OF LIFE)



<2部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY / ICEx ※ICExの出演は2部公演のみとなります。

スペシャルMC:カイ(超特急)/ HAYATO(ONE N' ONLY)/ MAKO&MAYA(NiziU)/ and more



【チケット料金】

・全席指定 / 着席指定12,800円

・特別学生応援席(中高生限定)5,000円※スタンド席エリア

※本人・同行者ともに中高生限定、当日身分証明書提示



一般発売に先駆け「16thKMF2024」ぴあプレリザーブ先行決定!

受付期間:2024年9月1日(日)12:00〜2024年9月8日(日)23:59

お申込はコチラ



主催:16th KMF2024実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)



