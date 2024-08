Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン4では、「セブン」の高速ヒーロー、Aトレイン(ジェシー・T・アッシャー)の大きな決断が描かれた。これを受けて、スーパーヒーローたちを抱える巨大企業ヴォート社が、Aトレインに関する新情報を伝えている。

この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン4のネタバレが含まれています。

© Amazon Content Services LLC

このたびヴォート・インターナショナルの公式SNSでは、次の発表が行われた。

「本日、ヴォート社はAトレインが直ちに海外派遣されることを確認しました。彼の安全と自由世界の安全のため、すべての詳細を機密扱いにしなくてはなりません。彼の幸運を祈りましょう。そして何より、そのスピードに神のご加護を!」

Today, Vought can confirm A-Train is being deployed overseas effective immediately. We have to keep all details confidential, both for his safety and the safety of the free world. Let’s wish him good luck and especially, God speed!