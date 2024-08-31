Å¬ÅöÃË¥¸¥§¥Õ¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤Î¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥àÉüµ¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¥Õ¥êー¥À¥àÈ¿±þ¡Ö¤¤¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É1¤Î¥Æ¥¥ÈーÃË¡©¥¸¥§¥Õ¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤¬¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤Î¥Þー¥Ù¥ëÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¥Õ¥êー¥À¥à¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½ー ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ーÌò¤Ç¡ÊMCU¡Ë¤Ë»²²Ã¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥óÌò¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤È¤ÏMCUÆâ¤ÇÄ¾ÀÜ¤Î¶¦±é¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ー¤È¥È¥Ëー¡¦¥¹¥¿ー¥¯¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Û¥ï¥Ã¥È¡¦¥¤¥Õ¡Ä¡©¡×Æâ¤ÇÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°Ìò¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¡¿¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¥¥ー¥àÌò¤È¤·¤ÆMCU¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÏÃÂê¤À¡£ÊÆ¤Ë¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤¥Ë¥åー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤¬¡¢°¤¤¤ä¤Ä¤ÎÌò¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¥¥ー¥à¡¢¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤ò¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MCU¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤ÎÉüµ¢¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤ÏÀèÇÚÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤Þ¤º¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê～¤¯Ê¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¼þ¤ê¤ÇÓñ¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤æ¤ë¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤¬¡Ö¥ô¥£¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¥¥ー¥à¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤È¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅ¬Åö¤Ê¥Èー¥¯¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤Í¤§～¡£ËÍ¤â¤Í¡¢¤â¤·¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¥¥ー¥à¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡£¥¹¥ó¥Ð¥é¥·¥¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¤Í¤§¡£¡È¥Õ¥©¥ó¡É¤À¤Ã¤Æ¡£¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ç¤â¤¤¤¤¤Í¤§¡£¡×
ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤¬¡Ö¥Õ¥©¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ó¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤«¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¤µ¡¢¡ØËÌËÌÀ¾¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ì¡Ù¤Ç¡¢¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥á¥¤¥½¥ó¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÆÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤±¤Í¤§¡©¡×¤È¡¢²¿¤ä¤é°ã¤¦ÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡Öº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥°¥°¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤Ï¡ÖÅú¤¨¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¥ô¥¡¥ó¥À¥à¤À¤è¤©¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Íー¥à¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¤Ê¤¡¡¢Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤è¤Í¡£¥ô¥¡¥ó¥À¥à¡Ä¡Ä¡¢¤¢¤¡¡¢¤¤¤¤¤Í¤§～¡×¤È¡¢¤½¤Î´ÅÈþ¤Ê¶Á¤¤Ë°ì¿Í¤Ç¥¦¥Ã¥È¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¥±ー¥êー¡¦¥°¥é¥ó¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¤§～¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¨¥ô¥¡¡¦¥Þ¥êー¡¦¥»¥¤¥ó¥È¤â¡×¤È¡ØËÌËÌÀ¾¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ì¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òË«¤á¡¢´°Á´¤Ë¿ÊÏ©¤òËÌËÌÀ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¿Í¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤¬¤µ¤é¤Ã¤È¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤Î¥È¥Ã¥×5±Ç²è¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Í¡¢¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¤á¤Þ¤¤¡Ù¤À¤Ê¤¡～¡£¡ØÄ»¡Ù¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤á¤Þ¤¤¡Ù¤ÏºÇ¹â¤À¤è¤Í¤§¡×¤È¥Èー¥¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÂÎ¤¤¤Ä¤«¤é¥¸¥§¥Õ¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤¬¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤¬¤³¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎºÇ¿·ºî¡ØKAOS/¥«¥ª¥¹¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Î¤¿¤á¤À¡£¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿À¡¹¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëºÇ¹â¿À¥¼¥¦¥¹¡£Îä¹ó¤Ë¤·¤Æ»þ¤Ë»üÈá¿¼¤¤Á´ÃÎÁ´Ç½¤Î¿À¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤ó¤È¤¹¤ë¤¿¤¯¤é¤ß¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡Ä¡Ä¡£¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£