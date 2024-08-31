¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç³¤¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡ÖºÙ¤«¤¤º½¡×¤ÏÀ¶ÁÝ¤ò¤¹¤Ù¤¡©ÊÖµÑ»þ¤Ë¡ÖÀö¼Ö¡×¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤È¤Ï
´ðËÜÅª¤ËÀö¼Ö¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤
¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÖµÑ»þ¤ËÀö¼Ö¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¾ï»ÈÍÑÈÏ°Ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î±ø¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ーÂ¦¤Î´ë¶È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤ÎÀâÌÀ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÀö¼Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖµÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö´ðËÜÅª¤ËÀö¼Ö¤ÏÉÔÍ×¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¥¤Ï¤Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâÉô¤Ë·¤¤Ë¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê±ø¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖµÑ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àö¼Ö¤¹¤ë¤È³ä°ú¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤ë
Àö¼Ö¤Ï¸¶Â§ÉÔÍ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Àö¼Ö¤·¤ÆÊÖµÑ¤¹¤ë¤È³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿åÀö¤¤Àö¼Ö¤ò¤¹¤ë¤È30Ê¬¤ÎÎÁ¶â¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢20¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤ÎµëÌý¤È¿åÀö¤¤Àö¼Ö¤ò¤¹¤ì¤Ð60Ê¬¤ÎÎÁ¶â¤ò³ä¤ê°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àö¼Ö¤·¤Æ¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ¡¦¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ø¤ì¤¬¤ï¤ê¤ÈÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÇÀö¼Ö¤·¤ÆÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ä¡¢¡Ö³ä°ú¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÀö¼Ö¤·¤ÆÊÖµÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ø¤ì¤¬·ã¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤Ï¡ÖNOC¡Ê¥Î¥ó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥Á¥ãー¥¸¡Ë¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ¥ì¥ó¥¿¥«ー¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NOC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¸Î¤ä¸Î¾ã¡¢±øÂ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î½¤Íý¤äÀ¶ÁÝÅù¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î½¤ÍýÅù¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÅö³º¥ì¥ó¥¿¥«ー¼ÖÎ¾¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ä¶ÈÊä½þ¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯ÈñÍÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¤·¤¯¼ÖÂÎ¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤ÊÀ¶ÁÝ¤Ç¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Êä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç±ø¤¹¤ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë³¤¤Ø¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢²¾¤Ë¥·ー¥È¤ò¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ì¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Çº½¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Êä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Êä½þ¶â³Û¤ÎÎã
NOC¤Ë¤è¤ëÊä½þÀÁµá³Û¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¼«Áö¤·¤ÆÊÖµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡§2Ëü±ß
¡ü¼«Áö¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡§5Ëü±ß
ºÇ½ªÅª¤Ê¶â³Û¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ªÆÃÄê¤ÎÊä½þÀ©ÅÙ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢NOC¤ÎÀÁµá¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÆ±¾è¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë
¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤¿¤ê¡¢º½ÉÍ¤ä¥Óー¥Á¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¤³¤ì¤é¤Î¶Ø»ß»ö¹à¤òÇË¤Ã¤Æ¼Ö¤ò±øÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â»³²ÈñÍÑ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ÚÈù¤Ê±ø¤ì¤Ê¤éÀö¼Ö¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º½¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Àö¼Ö¤·¤ÆÊÖµÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î±ø¤ì¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼ÒÂ¦¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÊÖµÑ¸å¤ËÀö¼Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂ¦¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·±ø¤ì¤ÎÄøÅÙ¤¬Ãø¤·¤¯¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢NOC¤ÎÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶Ø»ß»ö¹à¤òÇË¤Ã¤Æ±øÂ»¤¹¤ë¤ÈÂ»³²ÈñÍÑ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ëー¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤Ï³¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¥ì¥ó¥¿¥«ー¶¨²ñ ¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー