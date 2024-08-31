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2024Ç¯4·î21Æü¤ËÀË¤·¤¯¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤ÎÄÉÅéÈ×¤¬2¼ïÎàÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
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È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î18Æü(¿å)
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§¹â²»¼ÁCD / UHQCD (Ultimate Hi Quality CD)
CD²Á³Ê : 3,600±ß (tax in)
CDÉÊÈÖ : VICC-77001
¼ýÏ¿¶Ê¡§
1. ¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡§¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op.23
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2. ¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡§¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op.23
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3. ¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡§¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op.23
Âè£³³Ú¾Ï¡§¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥³¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥³
4. ¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ê¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141¤Î3¡Ë¡Ê¡Ö´ñÀ×¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤è¤ê¡Ë
5. ¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ê¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141¤Î3¡Ë¡Ê¡Ö±Êµ×¤Ø¤Î¶Á¤¡×¤è¤ê¡Ë
6. ¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ê¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141¤Î3¡Ë¡Ê¡Ö°¥½¥¤Î¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡×¤è¤ê¡Ë
7. ¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ê¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141¤Î3¡Ë¡Ê¡Ö¥«¡¼¥Í¥®¡¼‣¥Û¡¼¥ë‣¥é¥¤¥ô¡×¤è¤ê¡Ë
8. ¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡Ê¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141¤Î3¡Ë¡Ê¡Ö¥Õ¥¸»Ò¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤Î´ñÀØ¡×¤è¤ê¡Ë
¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë/ Fujiko Hemming¡ÊPiano¡Ë
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¢¨¥Á¥§¥³¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬2001Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥½¥ê¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸»Ò¤Î¶¨ÁÕ¶Ê±éÁÕ¤ò3¸ø±é¥é¥¤¥ôÏ¿²»(12·î4Æü¡¢6Æü&20Æü)¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÌ¤È¯É½²»¸»¡£
M4¡Ö´ñÀØ¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤è¤ê(Ï¿²»:1999Ç¯6·î11Æü¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª)
M5¡Ö±Êµ×¤Ø¤Î¶Á¤¡×¤è¤ê(Ï¿²»:1999Ç¯½©¡¢Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ô)
M6¡ÖÍ«½¥¤Î¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡×¤è¤ê(Ï¿²»:2000Ç¯£³·î25Æü¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª)
M7¡Ö¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥ô 2001¡×¤è¤ê(Ï¿²»:2001Ç¯6·î7Æü¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥ô)
M8 ¡Ö¥Õ¥¸»Ò¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤Î´ñÀØ¡×¤è¤ê¡¢ÆîÀ¾¥É¥¤¥ÄÊüÁ÷²»¸»(Ï¿²»1988Ç¯£¶·î¡Ë
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯ : https://fujikohemming.lnk.to/tchaikovsky
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È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î18Æü(¿å)
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§CD5ËçÁÈ¡¦ÊÌºý60P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ
CD²Á³Ê : 16,500±ß (tax in)
CDÉÊÈÖ : VICC-60961¡Á5
¡ãÊÌºý60P¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ä
ÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¯¥ì¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó
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DISC 1 ´ñÀ×¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é
DISC 2 Í«½¥¤Î¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó
DISC 3 ¥ê¥¹¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥¯¡¡¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê
DISC 4 ¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¡(¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡õ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥ô)
DISC 5 ¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡¡¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ¡õ¥É¥¤¥ÄÊüÁ÷¶ÉÊüÁ÷²»¸»
¼ýÏ¿¶Ê:
DISC 1¡¡´ñÀØ¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÇä¾å¤ò¸½ºß¤â¹¹¿·Ãæ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
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¡ü¥ê¥¹¥È
1¡¡¤¿¤áÂ©(3¤Ä¤Î±éÁÕ²ñÍÑÎý½¬¶Ê S.144-3)
2¡¡¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é(¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141-3)
3¡¡¾®Ä»¤ËÀâ¶µ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥·¥¸¤ÎÀ»¥Õ¥é¥ó¥·¥¹(ÅÁÀâ S.175-1)
4¡¡°¦¤ÎÌ´ Âè3ÈÖ ÊÑ¥¤Ä¹Ä´ S.541-3
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6¡¡¤Þ¤¹(¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È²Î¶Ê ¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó S.564 )
7¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¶¸»í¶Ê Âè2ÈÖ ±Å¥ÏÃ»Ä´ S.244-2
¡ü¥·¥ç¥Ñ¥ó
8¡¡¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó Âè2ÈÖ ÊÑ¥ÛÄ¹Ä´ Op. 9-2
9¡¡¥¨¥Á¥å¡¼¥É Âè1ÈÖ ÊÑ¥¤Ä¹Ä´¡Ö¥¨¥ª¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥×¡×Op. 25-1
10¡¡¥¨¥Á¥å¡¼¥É Âè7ÈÖ ±Å¥ÏÃ»Ä´ Op. 25-7
DISC 2¡¡Í«½¥¤Î¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó
Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤ËÂ³¤¯¡¢ÂÔË¾¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Âè£²ÃÆ¡£¥Õ¥¸»Ò¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÅù¤ò¼ýÏ¿¡£
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¡ü¥·¥ç¥Ñ¥ó
1¡¡¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó Âè1ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op. 9-1
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2¡¡·î¤Î¸÷(¡Ö¥Ù¥ë¥¬¥Þ¥¹¥¯ÁÈ¶Ê¡×¤è¤ê)
¡ü¥·¥ç¥Ñ¥ó
3¡¡¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó Âè20ÈÖ ±Å¥ÏÃ»Ä´ °äºî
4¡¡¥¨¥Á¥å¡¼¥É ¥ÏÃ»Ä´¡Ö³×Ì¿¡× Op. 10-12
5¡¡¥¨¥Á¥å¡¼¥É ¥¤Ã»Ä´¡ÖÌÚ¸Ï¤·¡× Op. 25-11
¡ü¥ê¥¹¥È
6¡¡¤¤¤º¤³¤Ø(¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È ²Î¶Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó S.565-5 )
7¡¡¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é(¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S.141-3)
¡ü¥·¥ç¥Ñ¥ó
8¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É ¥ÈÄ¹Ä´ Op. 28-3
9¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É ¥¤Ä¹Ä´ Op. 28-7
10¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É ¥íÄ¹Ä´ Op. 28-11
11¡¡¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É ¥ØÄ¹Ä´ Op. 28-23
¡ü¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È
12¡¡Â¨¶½¶Ê ÊÑ¥ÈÄ¹Ä´ Op. 90-3(D.899-3)
¡ü¥Ö¥é¡¼¥à¥¹
13¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Éñ¶Ê Âè5ÈÖ ±Å¥ØÃ»Ä´
¡ü¥ê¥¹¥È
14¡¡²µ½÷¤Î´ê¤¤(¥·¥ç¥Ñ¥ó ²Î¶Ê ¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó S.480-1)¡üÈÇ²è¡Ê¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¡Ë
15¡¡µ.¥Ñ¥´¥À(Åã)
16¡¡¶.¥°¥é¥Ê¥À¤ÎÍ¼¤Ù
17¡¡·.±«¤ÎÄí
DISC 3¡¡¥ê¥¹¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥° ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê
¥Õ¥¸»Ò¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°½é¤Î¶¨ÁÕ¶Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ºÇ¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ê¥¹¥È¤ÎÂåÉ½ºî¤ÈËÌ²¤¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê½ö¾ð¤òÃ¹¤¨¤¿¥°¥ê¡¼¥°¤Î·æºî¤È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡£
¡ü¥ê¥¹¥È¡§¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè1ÈÖ ÊÑ¥ÛÄ¹Ä´ S.124
1¡¡Âè1³Ú¾Ï ¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥Þ¥¨¥¹¥È¡¼¥½
2¡¡Âè2³Ú¾Ï ¥¯¥¢¥¸¡¦¥¢¥À¡¼¥¸¥ç
3¡¡Âè3³Ú¾Ï ¥¢¥ì¥°¥ì¥Ã¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¡¼¥Á¥§
4¡¡Âè4³Ú¾Ï ¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥Þ¥ë¥Ä¥£¥¢¡¼¥ì¡¦¥¢¥Ë¥Þ¡¼¥È
¡ü¥°¥ê¡¼¥°¡§¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê ¥¤Ã»Ä´ Op.16
5¡¡Âè1³Ú¾Ï ¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥â¥ë¥È¡¦¥â¥Ç¥é¡¼¥È
6¡¡Âè2³Ú¾Ï ¥¢¥À¡¼¥¸¥ç
7¡¡Âè3³Ú¾Ï ¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥â¥Ç¥é¡¼¥È¡¦¥â¥ë¥È¡¦¥¨¡¦¥Þ¥ë¥«¡¼¥È
¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°(¥Ô¥¢¥Î)/¥Ø¥¤¥³¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Õ¥©¥ë¥·¥å¥¿¡¼»Ø´ø/¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ò¶Á³ÚÃÄ
DISC 4¡¡¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é(¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡õ¥ª¥Ú¥é¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥é¥¤¥Ö)
2001Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉ°ÉñÂæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÇ®±é¤È¡¢99Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¥é¥¤¥ôÏ¿²»¡£¥ê¥¹¥È¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Î±éÁÕ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¤³¤³¤ËÄ°¤¯¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥¸»ÒÞÕ¿È¤Î±éÁÕ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
1¡¡¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¡§¥Ô¥¢¥Î¸Þ½ÅÁÕ¶Ê ¥¤Ä¹Ä´¡ÖËð¡×Op. 114, D.667¤è¤ê ¡ÈÂè4³Ú¾Ï ¥Æ¡¼¥Þ¤È¥ô¥¡¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó:¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡É
2¡¡¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¡§¥´¥ê¥¦¥©¥Ã¥°¤Î¥±¡¼¥¯¥¦¥©¡¼¥¯¡Á¡Ö»Ò¶¡¤ÎÎÎÊ¬¡×¤è¤ê
3¡¡¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¡§À¾É÷¤Î¸«¤¿¤â¤Î¡Á¡ÖÁ°ÁÕ¶Ê½¸ Âè1½¸¡×¤è¤ê
4¡¡¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§¥ï¥ë¥Ä Âè7ÈÖ ±Å¥ÏÃ»Ä´ Op. 64-2
5¡¡¥ê¥¹¥È¡§¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é S. 141-3¡Á¡Ö¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê¡×¤è¤ê
6¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Éñ¶Ê Âè5ÈÖ ±Å¥ØÃ»Ä´
¡Ê°Ê¾å¡Ö¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥é¥¤¥ô¡×¤è¤ê¡Ë
7¡¡¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡§Í½¸À¤ÎÄ»¡Á¿¹¤Î¾ð·ÊOp. 82-7
8¡¡¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§¥¨¥Á¥å¡¼¥ÉÂè5ÈÖÊÑ¥ÈÄ¹Ä´¡Ö¹õ¸°¡×Op. 10-5
9¡¡¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§¥¨¥Á¥å¡¼¥É ¤ØÃ»Ä´°äºî(¡Ö3¤Ä¤Î¿·Îý½¬¶Ê¡×¤è¤ê Âè1ÈÖ)
10¡¡¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§¥¨¥Á¥å¡¼¥ÉÂè3ÈÖ¥ÛÄ¹Ä´¡ÖÊÌ¤ì¤Î¶Ê¡×Op. 10-3
11¡¡¤ê¥¹¥È¡§¥·¥å¡¼¥Þ¥ó²Î¶Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óS.568
12¡¡¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡§¼ÕÆùº× Op. 9¡ÁÂè1¶Ê Á°¸ý¾å¡Á 31 Âè20¶Ê ¥Ú¥ê¥·¥Æ¿Í¤ÈÀï¤¦¥À¥ô¥£¥Ã¥ÉÆ±ÌÁ¤Î¹Ô¿Ê
32¡¡¥ê¥¹¥È¡§ÁòÁ÷¶Ê (»íÅª¤Ç½¡¶µÅª¤ÊÄ´¤Ù S .173-7)
¡Ê°Ê¾å¡ÖÍ«½¥¤Î¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó¡×¤è¤ê¡Ë
M1&M6:¶¦±é¡§¥¦¥¤¡¼¥ó¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¸¹³Ú»Í½ÅÁÕÃÄ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥Ð¥¹¡§¥è¡¼¥¼¥Õ¡¦¥Ë¡¼¥À¥Ï¥ó¥Þ¡¼
DISC 5¡¡¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼ ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ¡õ¥É¥¤¥ÄÊüÁ÷¶ÉÊüÁ÷²»¸»
¥Á¥§¥³¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬2001Ç¯¤ËÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥½¥ê¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸»Ò¤Î¶¨ÁÕ¶Ê±éÁÕ¤ò¥é¥¤¥ôÏ¿²»¤·¤¿½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë²»¸»¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÊüÁ÷¶É¡ÁÆîÀ¾¥É¥¤¥ÄÊüÁ÷¡ÊSWR/µìSDR£²¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÀä»¿¤µ¤ì²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»¸»¡£
1¡¡¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼ ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op. 23¡¡Âè£±³Ú¾Ï¡§¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥Î¥ó¡¦¥È¥í¥Ã¥Ý¡¦¥¨¡¦¥â¥ë¥È¡¦¥Þ¥¨¥¹¥È¡¼¥¾
2¡¡¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼ ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op. 23¡¡Âè£²³Ú¾Ï¡§¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥»¥ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¥§
3¡¡¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼ ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ ÊÑ¥íÃ»Ä´ Op. 23¡¡Âè£³³Ú¾Ï¡§¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥³¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥³
£´¡¡¥ê¥¹¥È¡§¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é(¥Ñ¥¬¥Ë¡¼¥Ë¤Ë¤è¤ëÂçÎý½¬¶Ê S. 141-3)
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£¶¡¡¥¹¥«¥ë¥é¥Ã¥Æ¥£¡§¥½¥Ê¥¿ ¥ÏÄ¹Ä´ ¥¢¥ì¥°¥í¡¦¥â¥ë¥È
£·¡¡¥¹¥«¥ë¥é¥Ã¥Æ¥£¡§¥½¥Ê¥¿ ¥ÛÄ¹Ä´ ¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ
¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼ ¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶Ê Âè£±ÈÖ¡ÊÌ¤È¯É½²»¸»¡¿M£±¡Á£³¡Ë
ÆîÀ¾¥É¥¤¥ÄÊüÁ÷¶É¡ÊµìSDR¡Ë1988Ç¯6·îÊüÁ÷²»¸»¡ÊM4¡Á7¡Ë
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