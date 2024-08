韓国の女性アイドルグループNewJeansが9月7日と8日の両日間、京セラドーム大阪にて初開催となる「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)で、5人メンバーによるスペシャル・ソロパフォーマンスを披露する。8月30日、TMAの組織委が発表した。

2022年7月、鮮烈なデビューを果たしたNewJeansは、これまで“最短”、“最初”、“最高”という記録を次々と達成し、「世界中がNewJeans」と言われるくらいK−POPアーティストとして、その実力を証明してみせた。

今年の6月は、日本で初めてのファンミーティングとして「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」を開催し、海外アーティストとして史上最速東京ドームでの日本デビューを果たし、なかでも5人のメンバーによるソロパフォーマンスは、大きな話題を呼びながらSNS上でトレンド入りした。

今回NewJeansが「2024 TMA」で見せるステージは、完全体によるものだけではなく、5人のメンバーがこれまでみせたことのない特別なソロパフォーマンスを予告し、注目が集まる。

“NEW GEN FOR FANSTIVAL”(NEW GENERATION FOR FAN FESTIVAL)をスローガンに、韓国メディアのTHE FACTが主催し、FANN STAR(ペンエンスタ−)とFEELING VIVEが主管する「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)は、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪で開催され、レッドカーペットは16時30分、授賞式は18時30分から始まる。

チケットは、チケットぴあ、ローソンチケット、e+(イープラス)、楽天チケットで販売し、会場に来られないファンのために、CS放送「TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画」でTV独占生中継し、スマートフォンやパソコンなどの利用者は映像配信サービス「Lemino」を通じて日本独占生配信される授賞式の模様を視聴することができる。

写真提供=ADOR

■THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)について

韓国のインターネットメディアのTHE FACTおよび同社運営のK−POPアイドル・アーティスト応援グローバル応援コミュニティーサービスのFANN STARが主催主管する音楽授賞式。略して「TMA」と呼ばれている。 2018年の初回を韓国・仁川で開催し、第2回、第3回、第4回目は新型コロナウイルスの影響により、それぞれネット上の授賞と無観客公演を行い、毎回韓国のトップアーティストたちが出演する豪華ラインアップが話題を集め、その模様は世界各地のテレビやネットで生中継される。

「2024 TMA」は初となる海外開催として、その舞台を日本に決定し、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪にてファンとアーティストを迎えることになった。

【イベント情報】

イベント名:「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)

開催日:2024年9月7日(土)〜8日(日)

開催場所:京セラドーム大阪

出演アーティスト:9月7日 JAEJOONG/WOOAH/NiziU/Kep1er/n.SSign/EVNNE/YOUNG POSSE/TWS/NEXZ

9月8日 ITZY/JO1/aespa/NewJeans/&TEAM/xikers/KISS OF LIFE/NCT WISH/UNIS

主催:THE FACT

主管:FANN STAR、FEELING VIVE