¼ã¶¹¾¡»á¡ÖÀí³Õ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×È¯¸À¤Ç£Î£È£Ë¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤Å¾²Ç¡£´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡×
¡¡¸µÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉôÉûÉôÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¼ã¶¹¾¡»á¤¬£³£°ÆüÌë¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÊÛ¸î»Î¡¡¼ã¶¹¾¡¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹½Î¡×¤ò¹¹¿·¡££Î£È£Ë¤Î¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¶¹»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¡ÖÊüÁ÷¥Æ¥í¤È¤â»×¤¨¤ëÂçÌäÂê¡×¤È¸À¤¦¡£¤«¤Ä¤ÆÆ¶Ìì¸Ð¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¡¢µÄ°÷»þÂå¤Ë¤Ï¥Æ¥íÂÐºöË¡°Æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ò¡Ö¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¤¤¤¦¼ã¶¹»á¤Ï¡¢¥Æ¥í¤ÏÆâÉô¶¨ÎÏ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤êÆâÉô¤Ë¥Æ¥íÈÈ¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ëÅÀ¤È¤·¤ÆÂç»ö¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¶¹»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥í¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï£Î£È£Ë¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤ä´íµ¡°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¡¢ÏªÄè¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤áÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤ÐÀÕÇ¤Å¾²Ç¡£¤³¤ì¤Ê¤É¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡×¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö£Î£È£Ë¤¬ÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£