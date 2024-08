TikTokクリエイター、女優、モデルの景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜)。“ビューひな”こと景井ひなが“所長”を務め、10代のトレンドをSCHOOL OF LOCK!の生徒(リスナー)と研究していく「ビューひな総研」をお送りしています。8月27日(火)の放送では、“本人役”で出演した映画「逃走中 THE MOVIE」について語りました。

パーソナリティの景井ひな

<リスナーからのメッセージ>この前の授業(放送)で、ひな先生が映画「逃走中 THE MOVIE」に出演されていると分かったので友達と観に行きました。確かに本名で出演しておられましたね。結末はまさかの○○が○○○○○……! 入場者プレゼントで出演者のカードももらえて嬉しかったです! ありがとうございました(13歳)<景井のメッセージ>「景井LOCKS!」掲示板への書き込みありがとう! ネタバレしないようにちゃんと結末も伏せて書き込みしてくれているみたいですね。映画も観てくれてありがとうございます!確かに自分の役で出演することはなかなかないことなので不思議な気分でした。夏休みに行ってくれたのかな?(劇場公開は)そろそろ終わるかもしれませんが、みなさんぜひ観に行って、この結末の○○の部分が何だったのか当ててみてください!番組では他にも今年の夏を振り返り、印象に残っているエピソードを語る場面もありました。



