アーセナルがデッドラインデーに電撃補強！　チェルシーからスターリングがレンタル移籍加入

アーセナルは31日、チェルシーから元イングランド代表FWラヒーム・スターリングがレンタル移籍にて加入することを発表した。クラブの発表によると、レンタル移籍期間は2024−25シーズン終了時までにあたる2025年6月30日まで。イギリスメディア『インディペンデント』など複数のメディアによると、レンタル料は発生しておらず、アーセナルは2024−25シーズン期間内にスターリングの給与を負担する予定だという。給与については、スターリング側が大幅な減俸を受け入れており、約800万ポンド(約15億円)程度の見込み。なお、契約に買い取りオプションは付随していない模様だ。

The best is yet to come.



Welcome to north London, Raheem Sterling ✨ pic.twitter.com/K2YhkSepAp