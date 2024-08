ブラジル最高裁判所が、新たな法定代理人の指名を拒否したXのサービス停止を命じました。Xは2024年8月にブラジルの事業所を閉鎖しており、最高裁から新たな法定代理人を置かない場合はサービス停止命令が出る可能性があると警告されていました。なお、ISPやアプリストアはXをブロックすることを求められており、VPNを利用してXにアクセスすると個人・企業問わず罰金が科せられます。

⚖️@STF_oficial determina suspensão do X, antigo Twitter, em todo o território nacional: https://t.co/KMm4jkqELo#ParaTodosVerem #Acessibilidade: contém descrição acessível. pic.twitter.com/YJswrzcCrg— STF (@STF_oficial) August 30, 2024

Brazil judge orders suspension of Elon Musk's X | AP Newshttps://apnews.com/article/brazil-musk-x-suspended-de-moraes-46c9d5c5c895e17d9adfac43e6ac20fdMoraes manda tirar X do ar no Brasilhttps://www.poder360.com.br/poder-justica/moraes-manda-tirar-x-do-ar-no-brasil/この問題は2024年4月、ブラジル最高裁が特定アカウントのブロックをXに求めたところ、Xが拒否したところに端を発したものです。Xは、ブラジル最高裁のモラエス判事が「検閲に従わなければ法定代理人を逮捕する」と脅してきたとして、2024年8月にブラジルでの事業を終了し、オフィスを閉鎖。ただし、サービス自体は利用可能な状態でした。X(旧Twitter)がブラジルでの事業を終了すると発表、ブラジルの最高裁判事による検閲に対抗するため - GIGAZINEしかし、ブラジル最高裁側は、Xにサービス継続のために新たな法定代理人を置くことを求めました。Xは24時間の期限内に法定代理人を選出せず、最高裁はXのブラジル国内でのサービス停止を決定しました。ブラジル最高裁は、インターネットサービスプロバイダーに対してをブロックする作業のために5日間の猶予を設けた上で、Xが命令に従うまでアクセスをブロックすることになると述べました。また、VPNを利用してXにアクセスする個人や企業には1日5万レアル(約130万円)の罰金が課されることになります。なお、Xの罰金支払いのために、Starlinkの銀行口座が凍結されています。イーロン・マスクとブラジル最高裁の対立が激化しXの罰金支払いのためにStarlinkの銀行口座が凍結される - GIGAZINE