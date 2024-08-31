»³ºêÎçÆà¤¬²ÏÌîÂÀÏº»á¤òÀ¸Ä¾·â¡ÖÇÉÈ¶¤Ë¤¤¤Æ²þ³×¤Ç¤¤ë¡©¡×¤ÎÅú¤¨¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¡Ä¥¦¥§¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×½Ð±é
¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºêÎçÆà¡Ê27¡Ë¤¬31Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¦¥§¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê9·î12Æü¹ð¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê61¡Ë¤òÀ¸Ä¾·â¤·¤¿¡£
»³ºê¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤ÇÇÉÈ¶²ò¾Ã¤ÎÆ°¤¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Í£°ìÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î½ÐÇÏ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°²ÏÌî»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÇÉÈ¶¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÅÞ²þ³×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¼ÁÌä¡£¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¯¸¢¤ò¼è¤ê¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅÞÆâ²þ³×¤äÀ¯¼£²þ³×¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²ÏÌî»á¤Ï¡Ö»ä¤¬ÁíÍýÁíºÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡£¤â¤·ÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤¸¤ã¤Þ¤¹¤ëÀªÎÏ¤Î²ðÆþ¤ò¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
»³ºê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÈ´¤±¤ëÁªÂò»è¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¤¬¡¢²ÏÌî»á¤Ï¡ÖÇÉÈ¶¤ÎÊÀ³²¤Ï¡¢¥«¥Í¤È¿Í»ö¤Ç¡¢º£¤ÏÎ¾Êý¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸½¼Â¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÉÈ¶¤â1¤Ä¡Ê²ò»¶ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¿¹»³ÇÉ¡Ë¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¡¢Á´Éô¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êº£¡¢ÇÉÈ¶¤Ë¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤«¤ï¤·¤¿¡£
»³ºê¤Ï¡¢²ÏÌî»á¤¬ËãÀ¸ÇÉ¤òÈ´¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅú¤¨¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËãÀ¸ÇÉ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£