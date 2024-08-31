¤Þ¤À¥¥¹¤µ¤¨ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ê¤¤¡ª¸µÇµÌÚºä46À¸¶ðÎ¤Æà¤Î¡ÖÇ®°¦µ¿ÏÇ¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆ°ÍÉ¤µ¤»¤¿¥ï¥±
¡¡»ö¼Â¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÂç»ö¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡½÷Í¥¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤Î½éÂå¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿À¸¶ðÎ¤Æà¤Ë½é¤ÎÇ®°¦µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÇµÌÚºä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¿¤Á¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤é¡¢Îø°¦¤Î£±¤Ä¤ä£²¤Ä¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢À¸¶ð¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÎø°¦¤Ë±ü¼ê¡×¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÌ¾¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼Â¤Ï21ºÐ¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¥¥¹¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥¥¹Ì¤·Ð¸³¤òÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¿Íµ¤¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·ÐÎò¤«¤é¡¢À¸¶ð¤Ï¡Ö½ã·é¤Ê½÷À¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çº¬¶¯¤¤¤Î¤À¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÇÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿£¸·î28Æü¤Ë¡¢À¸¶ð¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¡£ÇÛ¿®¤Ë¤ÏÇ®°¦Áê¼ê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿ÀèÇÚÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¾¡¸ã¤¬½Ð±é¤·¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿À¸¶ð¤Î¤¿¤á¤ËÎëÌÚ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Î´ÁÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢´ÁÊýÌô¶É¤ò°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¤À¤±¤À¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿À¸¶ð¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÍÍ¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢À¸¶ð¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£
¡ÖÇµÌÚºä46ºßÀÒ»þ¤Î2015Ç¯¤Ë¡¢À¸¶ð¤ÏÍ¼´©»æ¤ÇÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¬¥Á¤Ç¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿´ÇÛ¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡Ø·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾ï¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼ñÌ£¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿Í¡£¤À¤«¤éà¥ª¥¿¥¯á¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤â¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢°®¼ê²ñ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥ª¥¿¥¯¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡ÙÈ¯¸À¤Ë¤ÏÊ¨¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£À¸¶ð¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁ´ÎÏ²Ð¾Ã¤·¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£²ó¤ÎÇ®°¦µ¿ÏÇ¤Î·éÇò¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¸¶ð¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¡¼¥È¤µ¤¨Ì¤·Ð¸³¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÎø°¦·Ð¸³¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÎø°¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´êË¾¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö20Ç¯¤Ë¤Ï·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¹ñÆâ¥ê¥¾¡¼¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅö»þ24ºÐ¤ÎÀ¸¶ð¤Ï¡Ø30ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯12·î¤Ë29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï£±Ç¯È¾¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤¿º£²ó¤ÎÇ®°¦µ¿ÏÇ¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¯¤«¤®¤ê¡¢À¸¶ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áê¼ê¡×¤Ê¤é±þ±ç¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·º£¸å¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤Æ»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ã¤¦¾ì¹ç¤Ï¡Ø°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£ËÜÌ¿¤Ê¤é¡ØÈà»á¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤¦¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿À¸¶ð¤À¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎµÁÌ³¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÀÐÅÄ°ÂÃÝ¡Ë