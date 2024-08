¡ÚSDGs¡Û¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤ë¥¢¡¼¥È¤ÎÌ¤Íè

アート制作をメインに行う生活介護事業所を立ち上げた大平 暁さん。絵画講師として障害のあるアーティストと関わった経験から、彼らが経済的に自立できるアート活動の場を作りたいとこの活動をはじめました。事業所に所属するアーティストの手掛ける作品は、その美しさと完成度の高さが評価され、多くの自治体や企業がこの活動に賛同。彼らのクリエイティブな発想力がアートの未来に役立って欲しいと語る大平さんの思い描く未来とは?

Mr. Satoru Oodaira started a caregiving facility that focuses mostly on making art. Based on his experience working with artists with disabilities as an art instructor, Mr. Oodaira wanted to create a place for people with disabilities to engage in artistic activities that would enable them to become financially independent, so he started this project. The works of the artists have been highly praised for their beauty and high level of perfection, and many local governments and companies have supported this project. Mr. Oodaira says he hopes that their creative imagination will contribute to the future of art. What kind of future does he envision?