お部屋探しのエイブルでは、2024年9月3日(火)から10月31日(木)までの期間、「ディズニーデザイングッズがもらえる推し活応援キャンペーン!」を開催!

キャンペーン特設サイトより待ち受け画像をダウンロードし、エイブル対象店舗に来店すると、先着90名限定で推し活をテーマにしたうちわケースがもらえるキャンペーンです。

エイブル「ディズニーデザイングッズがもらえる推し活応援キャンペーン!」

開催期間:2024年9月3日(火)から10月31日(木)

対象店舗:エイブル渋谷店・エイブル飯田橋店

特設サイトはこちら:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2024-fall-campaign/ ※2024年9月2日10時頃より公開

「推しとの時間をもっとハッピーで特別なものにしたい!」という想いから、推し活系のイベントやコンサートが多く開催される会場や施設の近隣に店舗を構える、「エイブル渋谷店」と「エイブル飯田橋店」の2店舗にて実施。

特設サイト上で待ち受け画像をダウンロードし来店すると、ピンク色の「ミニーマウス」デザインと、水色の「デイジーダック」デザインの「うちわケース」を先着でどちらかひとつをプレゼント!

どちらもエイブルオリジナルデザインとなっており、置き画はもちろん、友人・家族と一緒にもって撮影してもかわいいグッズになっています。

また、特設ページから取得できる画像は、うちわケースとおそろいのデザイン。

対象店舗に来店が難しい方もダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてくださいね!

「ミニーマウス」と「デイジーダック」のうちわケースで楽しく推し活!

エイブル「ディズニーデザイングッズがもらえる推し活応援キャンペーン!」は、2024年9月3日(火)から10月31日(木)までの期間、エイブル渋谷店・エイブル飯田橋店限定で開催です。

特設サイトはこちら:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2024-fall-campaign/

※2024年9月2日10時より公開

※オリジナルうちわケースは無くなり次第配布終了とさせていただきます。

※店舗によって配布状況が異なりますのでご了承願います。詳しくは、キャンペーン特設サイトをご確認ください。

