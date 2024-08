「もっている」のは間違いないハリス大統領候補(左から2番目)と、いい味を出しているウォルズ副大統領候補(同3番目)。民主党員は久々に候補者と恋に落ちている(写真:ブルームバーグ)

アメリカ大統領選挙には、こんなことわざがある。

「民主党員は恋に落ちるが、共和党員は行列に並ぶ」

(Democrats fall in love, Republicans fall in line)

2008年選挙では、民主党員は確かに恋に落ちた。キラキラと光り輝くような候補者のバラク・オバマに惚れ込んだのだ。だから選挙ボランティアもしたし、小口の政治献金も惜しまなかった。彼らはロマンチストなのである。



ビル・クリントンやジミー・カーターも似たような感じだった。若い無名な候補者が「一大ムーブメント」になって、あれよあれよという間に大統領になってしまう。そんなストーリーはだいたいが民主党である。

それでは共和党員はどうか。彼らは「親が決めた相手」でも、文句を言わずに投票してくれる。候補者がロナルド・レーガンでもブッシュ親子でも、投票日になれば投票所に行って行列に並ぶ。ときには、「俺、トランプは好きじゃないんだけどなあ……」などと言いつつ、それでも義理堅く投票してくれる。彼らは現実主義者なのである。2大政党の支持者の投票行動には、おおよそそんな違いがある。

2020年の民主党員は「ぜいたくを言わず勝利を優先」

ところが近年の民主党員は、恋をしていなかった。2016年選挙のヒラリー・クリントンは立派な候補者だったし、「女性初の大統領」を目指すという大義もあった。しかし心底から好きだったわけではない。「まあ、相手はトランプだし大丈夫だよね」と油断していたら、信じられないことに負けてしまった。そして彼らにとって、悪夢のトランプ政権が始まった。

2020年選挙では、もうぜいたくは言っていられなかった。衆目の一致するところ、あのトランプを倒せる候補者はジョー・バイデンしかいない。トランプさんに取られたラストベルトの白人票を取り戻すには、それしかなかったのである。パッとしないお爺ちゃんだったけれども、そこは一致団結して勝たせたのである。

しかし、「さすがに2度目はないよなあ」、と思っていたら、2024年選挙はまたも「バイデン対トランプ」だという。ああ、どっちも嫌だ。選挙に行きたくない。気分が盛り上がらないときの民主党は弱い。

逆に共和党側には、熱狂的なトランプ支持者がいる。宗教保守派の応援もあるし、そうでなくても彼らは義理堅い。まして7月13日の「トランプ氏銃撃事件」があってからは、「神に守られた候補者」というカリスマ性も加わった。7月の共和党大会が終わった時点では大差がついていた。

「棚ぼたハリス」への悪評が「ごもっとも」なワケ

ところがそこへ奇跡が起きた。バイデンさんが不出馬宣言し、カマラ・ハリス副大統領にお鉢が回ってきたところ、彼女が急に光り輝いて見え始めたのである。

正直なところ、カマラ・ハリスさんはこれまで冴えない政治家だった。カリフォルニア州の検察官として順調に出世し、ついに州司法長官にまで上り詰めた。たまたま2016年に、同州のバーバラ・ボクサーという民主党古手の上院議員が引退したので、あまり苦労せずに後釜として上院選挙に当選。上院で司法委員会に所属したのは当然として、諜報(インテリジェンス)委員会にも所属したのは、「その上」を目指す野心があったからであろう。

2019年夏には、いきなり民主党の大統領予備選挙に出馬した。討論会でバイデン大統領をやり込めるなど、いくつか見せ場も作ったのだけれども、どうもマネジメント能力に欠ける人らしく、資金不足から12月にはあっけなく選対本部を解散してしまう。

しかるにその後がいけなかった。その時点で2020年1月のアイオワ州党員集会に向けて、ハリス陣営のスタッフは現地で活動していたのである。彼らは選対本部の解散を報道で知らされる。つまり、ボスに見捨てられてしまったのだ。これは怒っていいだろう。

そんな感じだったのに、ハリス氏は2020年8月に「棚ぼた」でバイデン氏の副大統領候補に指名される。予備選挙を勝ち抜けず、途中で部下たちを放り出した彼女が、史上初の女性副大統領になれてしまったのだ。以後、民主党内ではハリス副大統領について、何かと悪い噂が流れるようになる。「アイオワの恨み」を抱えるスタッフが党内に残っていることを考えれば、それはまったく不思議のないことと言えよう。

そんな彼女が、2024年選挙でも予備選を戦うことなく、いきなり大統領候補の座が回ってきた。よほど「もってる」人なのであろう。それでも大統領選のステージに上げてみたところ、急にスター性が開花した。そこで民主党員は、久々に候補者と恋に落ちているという次第である。

何より彼女は明るい。そしてよく笑う。バイデン氏81歳対トランプ氏78歳という構図に辟易していた向きには、59歳という年齢だけでホッとするものがある。

「女性初の大統領を目指す」、というモチベーションも健在だ。特に人工妊娠中絶の問題で、保守化した最高裁に怒っている女性は多い。黒人でアジア系でもある、という複雑なアイデンティティも、いかにも21世紀の候補者という感じではないか。元検察官が有罪判決を受けた犯罪者・トランプに立ち向かう、という構図がまた民主党支持者を高揚させる。

「決めぜりふ」やウォルズ副大統領候補も大きなプラス

しかもここへきて、初めて民主党には「決めぜりふ」が生まれた。それは彼女が多用する”We are not going back.”(私たちは後戻りしない)というフレーズだ。これを聞いた後に、トランプさんの”Make America Great Again”(アメリカを再び偉大な国に)という言葉を思い浮かべると、なんとも時代錯誤的に思えてくる。すなわち民主党は前向きで明るい政党、共和党は後ろ向きで暗い政党、という対比になるわけだ。

みずからの「伴走者」”Running Mate”として選んだ副大統領候補、ティム・ウォルズ氏がまたいい味を出している。この人、ハリスさんと同じ1964年生まれなのだが、「見た目年齢」が上なものだから、まるでハリスさんの保護者か何かに見えてしまう。

経歴を見ると、陸軍、高校教師、アメフトコーチとある。陸軍だって「上がり」ポストが「曹長」とあるから、さほど出世したわけではない(ちなみに勲章はたくさんもらっている)。それが地域のボランティアとして皆に愛され、ついには下院議員を6期も務め、ミネソタ州知事になったという叩き上げの人物なのである。

いかにも「アメリカのお父さん」というノリの庶民派で、それに比べれば、共和党副大統領候補のJ.D.ヴァンス上院議員はイエール大卒のインテリである。焦点となる白人ブルーカラー層の票を取りに行くには、ウォルズ氏のほうが有利なんじゃないだろうか。

さて、間もなくアメリカは9月第1月曜日の2日、「レイバーデイ」の祝日を迎える。労働者のお祭りの日だが、ここを過ぎればアメリカ大統領選挙はいよいよ終盤戦だ。州によっては、郵便投票も始まってしまう。ここから先、11月5日の投票日まではあっという間だ。現在の情勢は横一線、いや、ハリス半歩リードと言っていいだろう。

「もしハリ」が実現したときの準備不足は明らか

あらためて気がつくのは、われわれは「もしトラ」については散々、思考実験を重ねてきたし、材料もそれなりにある。トランプ第1期政権のことを思い出せば、「ああ、またアレが始まるわけね」と想像がつくのである。ところが「もしハリ」については、あまりにも準備不足である。「ハリス大統領」になったらどうなるのか、さっぱり見えてこない。

8月24日付の『The Economist誌』が、さっそくカバーストーリーで取り上げている。”Kamala Harris can beat Donald Trump. But how would she govern?”(カマラ・ハリスはドナルド・トランプを倒しうる。だが、どうやって統治するのだ?)

いわく。「ハリス大統領」が何を目指しているのかは、気持ちが悪いほど曖昧なままだ。彼女は深い信念とは無縁な人物で、バイデン氏と同様、党にあわせて立ち位置を変える。彼女が以前に大統領選に出馬したときの公約(民間医療保険の廃止、シェール開発の禁止、越境の非犯罪化など)は、あっけなく放棄された。

彼女はトランプ氏が言うような左翼的イデオローグではないのだろう。現実主義者なのは政治家として結構なことだ。ただし「理念なきプラグマティズム」は危うい。優先順位のない大統領は、目の前の出来事に流されてしまう。海外からの挑戦を受ける恐れもある……。

確かにそうなのだ。トランプに勝てればそれでいい、というものではない。大統領として4年の任期に何を目指すのか、ちゃんと有権者に示さなければならない。以前に掲げていた政策を変えるのも結構だが、その場合はちゃんと理由を説明すべきである。

ところがハリス陣営は今のところは安全運転で、今のところ記者会見さえ行っていない。8月29日にようやく初のインタビューをCNNから受けるが、それも生放送ではなくて事前収録である。さすがに過保護すぎるのではないか。

確かに準備不足なのは致し方ない。しかし、メディアから逃げ回っているように見えるのは情けない。トランプさんはときに支離滅裂な会見をするけれども、ちゃんと敵対的な記者たちの前に出てくるではないか。

「もしハリ」で考えられる「3つの材料」とは?

そこで「もしハリ」について、現時点で考えられる材料をいくつか挙げておこう。第1にハリス氏はかなり柔軟だということである。前回の大統領選ではかなり左寄りの政策を掲げていたものの、今回は大胆に中道に寄せてきた。何しろ「シェール開発禁止」なんて言っていたら、油田があるペンシルベニア州では負けちゃうからね。

彼女は自前の経済政策として、食品価格の統制と住宅費補助を打ち出している。これらはさっそくメディアの批判を浴びている。価格統制は市場介入みたいだし、住宅費補助は不動産価格を引き上げてしまいそうで、いかにも筋が悪い。細部が発表されていないところをみると、たぶん深追いはしないだろう。まだ試行錯誤の途中という感がある。

面白いのは、彼女がトランプさんの公約である「チップ非課税」を、平気で真似する構えであること。これはレストラン従業員などいわゆる「ホスピタリティワーカー」狙いの政策だが、いいポイントを突いている。

しみじみ両者は、同じいけすの魚を釣ろうとしている。すなわち共和党流にいえば「忘れられた人々」であり、民主党流にいえば「ミドルクラス」である。だから外交政策では対立しても、経済政策では似通ってくる。端的に言えば、来年が民主党政権になっても、トランプ減税は延長となるだろうし、保護主義的な貿易政策も続くと考えておいたほうがいい。

第2にハリス陣営には、旧オバマチームのOB・OGが参加しているということだ。これまでオバマ夫妻は、ビミョーな関係のバイデン政権には口出しを遠慮していたが、ハリス候補には協力を惜しまない様子。特にベテラン選挙マネージャーのデイビッド・プルーフを送り込んだことは、ハリス選対を引き締める効果がありそうだ。おそらくオバマ元大統領は、彼女を「みずからの正統な後継者」と見なしているのであろう。

第3に、彼女を支えるカリフォルニア人脈があるということだ。選挙資金の集まりがいいことから考えても、早い時期から彼女を大統領にしようという地元ネットワークがあったことは想像にかたくない。ハリウッドやシリコンバレーの人脈も協力しているはずだ。何しろカリフォルニア州は人口が約4000万人、GDPではイタリア並み、日系人社会があるという接点もあるから、もともと馴染み深いお土地柄なのである。

ところでハッと気が付くのは、われわれは意外とカリフォルニア州政治のことを知らないということだ。「そういえば昔、アーノルド・シュワルツェネッガーが州知事をやっていたよねえ」などというくらいで、どんな政治家がいて、どんな政策が重視されるのかもわかっちゃいない。ロサンゼルス・ドジャーズの試合は、毎日気にしているんだけどねえ。

この際、カリフォルニア政治の動向も、急いで勉強しておくべきだろう。何しろ現時点の「もしハリ」確率は、少なくとも5割はあるのだから

(かんべえ(吉崎 達彦) : 双日総合研究所チーフエコノミスト)