º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÂç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃÇÇ°ÊóÆ»¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ»³ÀÑ¤â
¡ÖÇ¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥±¥¬¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¼å¤Ê¥«¥é¥À¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÊÆ29µåÃÄ&ÆüËÜ¥×¥íµåÃÄ¤Þ¤Ç¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¡×¤ÎÇ¼ÆÀÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¥í¥Ã¥Æ¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê22¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇÂ®165¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢Íîº¹¤¬Âç¤¤¯¥¥ìÌ£½½Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼µé¤Ç¤â¡¢¥×¥íÆþ¤ê°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡Öº£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¡×¤ÈÊó¤¸¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬¡Ö¤Ò¼å¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÁ¥ÅÏ¹â3Ç¯»þ¤ÎU18¹ç½É¤Ç163¥¥í¤òÅê¤²¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ë¾åÏÓÉô¤ËÄ¥¤ê¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹ü¡¢¶ÚÆù¡¢´ØÀá¡¢ð×ÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´ÎÏÅêµå¤ò¹µ¤¨¤¿¡£²Ö´¬Åì¤È¤Î²Æ¤Î´ä¼ê¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤»¤º¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÊý¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë²óÈò¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¥«¥é¥À¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð¼«½Å¡½¡½¡£¤³¤ì¤Ï¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¸å¤â°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï5·î¤È6·î¤Î2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤ÎËõ¾Ã»þ¤ËµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃæ6Æü¤Ç¤Ï¤¤Ä¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËõ¾Ã¤·¤¿¡£Ãæ6Æü¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤éÅê¤²¤ë»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢Éüµ¢»þ´ü¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î°Õ»×¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯7·î²¼½Ü¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¤È¤¤â¡¢²óÉü¤·¤Æ1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤òÈ¯Ç®¤òÍýÍ³¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¡£Ç®¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Åê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎU18¤ÎÅÐÈÄ»þ¤Ë±¦¼ê»Ø¤Î¥Þ¥á¤òÄÙ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â³Åê¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åê¤²¤¿¤¤¤È¤¤â¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¡£
¡Ö¼þ°Ï¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤¬¡¢²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö23Ç¯1·î¤Ë¤Ï¼«¤éÁª¼ê²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢Ã¦²ñ¤òÄÌÃ£¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï¼«¿È¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¡¢µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ÎÍÆÇ§¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£¡È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤«¤»¤í¡É¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¡¢µåÃÄ¤âÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢Áª¼ê´Ö¤Ç¤â¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤È¤ß¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯11·î¤Ë23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö25ºÐ¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤·¤«·ë¤Ù¤Ê¤¤¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¡£17Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·ÀÌó¶â¤ÏÌó2²¯6000Ëü±ß¡¢ºÇÄãÇ¯Êð¤ÎÌó6200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£6Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯FA¤È¤Ê¤ê¡¢1000²¯±ß·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Ï¯´õ¤âFA¤ÇÂç·¿·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢6Ç¯´Ö¥±¥¬¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜ»þÂå¤ÎÈèÏ«ÃßÀÑ¤â±Æ¶Á¤·¡¢ÂçÃ«¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ºäÂçÊå¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤é¤¬Éª¤Îð×ÂÓ¤òÂ»½ý¡£¡Ø¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ù¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¥Õ¥ë²óÅ¾¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸ªÉª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é¤Ò¼å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Æ±Î½Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÏÃæ7Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç7²ó101µå¡¢3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢º£µ¨7¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ°Ê³°¤ÎNPBµåÃÄ¤Þ¤Ç¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤Î¼þ¤ê¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë