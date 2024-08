Minimalに“焼き芋”を大胆にのせたガトーショコラが新登場！濃厚な甘さの金蜜芋×チョコが味わえるのは秋だけ

まだしばらくは暑い日が続きそうですが、ほっくりしたお芋を見ると秋の訪れを感じますよね。スペシャルティチョコレート専門店「 Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル) 」には、秋の味覚と楽しむチョコレート第2弾「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」がお目見え。9月7日(土)から代々木上原店と麻布台ヒルズ店で販売がスタートします。Minimal秋の味覚ガトーショコラ第2弾秋の味覚×チョコのマリアージュが楽しめる、Minimalの季節限定ガトーショコラ。

第1弾「金蜜芋の生ガトーショコラ」に続き、濃厚な甘味の“蜜芋”の焼き芋を丸ごと味わう「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」(税込3650円)がお目見えします。『金蜜芋』の焼き芋を大胆にトッピング第1弾に引き続き主役のさつまいもは、土づくりと熟成にこだわった千葉県香取市「石田農園」オリジナルのブランド芋『金蜜芋』を使用。ガトーショコラ生地に遠赤外線で丁寧に焼き上げた『金蜜芋』を分厚くカットしてトッピングすることで、蜜芋ならではの濃厚な甘味がダイレクトに感じられるそうですよ。蜜芋を引き立てるマイルド&ビターなチョコレートガトーショコラ生地には、優しい甘さで親しみやすい味わいのチョコレート『CLASSIC』を使用。さらに、カカオの粉末を混ぜ込むことでビターな要素が加わり、お芋の甘味と調和しながらチョコの強度を高めているのだとか。焼き芋を皮ごと混ぜたさつまいも生地には隠し味にクリームチーズを混ぜて、ほのかな酸味と奥行きをプラス。側面は、少量の紅茶を混ぜ込んだガーナ産カカオ濃度80%のチョコでコーティング。全体の甘味に心地良いビターさを加え、味わいを引き締めます。焼き芋を丸ごと味わうガトーショコラは、これからの季節のご褒美や手土産にぴったりですよね。「ガトーショコラ ソフト -金蜜芋-」はMinimal The Baking 代々木上原、Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店にて9月7日(土)から販売がスタート。10月末頃までの販売予定ですが、無くなり次第終了となるので、味わってみたい人はお早めに。■Minimal The Baking 代々木上原住所:東京都渋谷区上原1-34-5※各線・代々木上原駅から徒歩2分営業時間:11:00〜19:00定休日:なし■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ住所:東京都港区虎ノ門5-8-1麻布台ヒルズ ガーデンプラザA2F※東京メトロ日比谷線・神谷町駅5番出口直結営業時間:11:00〜19:00定休日:なしMinimalホームページ&オンラインショップhttps://mini-mal.tokyo参照元:株式会社Bace プレスリリース