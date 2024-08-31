¡ÖÄ«À¸¡×ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¡ÖÍ¿ÌîÅÞÂåÉ½Àï¡×¤ò½ä¤ëÅÏÊÕµ¹»Ì¥¢¥Ê¡ÖÄó¸À¡×¤òÁ´ÌÌÈÝÄê¡Ä¡Ö°ã¤¦¡ª¡×¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÛÇ÷
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤¬£³£°Æü¿¼Ìë¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±»þ£³£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£´·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£³£·Ç¯¡£»Ê²ñ¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£°¡Ë¤¬¼±¼Ô¤È¶¦¤ËÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯Æ¤ÏÀ¤¹¤ëÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡££±£°·î¤«¤é£Â£ÓÄ«Æü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡ÊÆ±ºÇ½ªÆüÍË¡¦¸å£·»þ¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï£¹·î£²£·Æü¿¼Ìë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£¸·î£±£µÆü¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤ò¼õ¤±¡Ö·ãÏÀ¡ª¡È¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¡É¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼±¼Ô¤¬µÄÏÀ¤·¤¿¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕµ¹»Ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÍè·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÅöÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÅöÁ³¡¢À¯¼£Æ¤ÏÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîÅÞ¤âÂåÉ½¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤ËµÄÏÀ¤·¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤·¡¢¹ñÌ±¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤¬¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤ÈÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÁíºÛ¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë²¿¤ò¤µ¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢²æ¡¹¤¬¡×¤ÈÁÊ¤¨¡ÖÈà¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª²¿¤ò¤µ¤»¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤Î°Õ¸«¤ËÅÏÊÕ¥¢¥Ê¤Ï¤·¤Ð¤·ÄÀÌÛ¤·¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£