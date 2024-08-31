来週の主な予定 カナダ中銀3会合連続利下げか 高田日銀委員にウォラーFRB理事 週末は米雇用統計 来週の主な予定 カナダ中銀3会合連続利下げか 高田日銀委員にウォラーFRB理事 週末は米雇用統計

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来週の主な予定 カナダ中銀3会合連続利下げか 高田日銀委員にウォラーFRB理事 週末は米雇用統計



・8月米雇用統計 前回は衝撃的な内容で景気減速・緊急利下げ観測まで浮上した、今回は悪くないとの見方

・カナダ政策金利 3会合連続利下げか 7月は雇用者数が予想外に減少し、CPIは21年3月以来の低水準となった

・高田日銀委員の講演 前回2月末の講演ではマイナス金利解除に前向きな「タカ派」姿勢示し、ドル円は急落した

・週末ブラックアウト期間入り直前にウォラーFRB理事が経済見通しについて講演する（質疑応答あり）

・日本7月実質賃金 前回予想外にプラスに転じたが今回は再びマイナスに転じる可能性がある、追加利上げ遠のくか



2日（月）

中国財新製造業PMI（8月）

英中銀委員にアラン・テイラー氏就任（ハスケル氏の後任）

レーバーデー祝日のため米国市場は休場



3日（火）

スイスGDP（第2四半期）

スイス消費者物価指数（8月）

米ISM製造業景気指数（8月）

ブリーデン英中銀副総裁、ECB・欧州銀行監督機構（EBA）合同会議出席



4日（水）

豪州GDP（第2四半期）

中国財新非製造業PMI（8月）

カナダ中銀政策金利

米求人件数（7月）

米自動車販売（8月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

ナーゲル独連銀総裁、イベント出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント出席



5日（木）

日本実質賃金（7月）

英DMPインフレ調査（8月）

米ADP雇用者数（8月）

米新規失業保険申請件数（31日終了週）

米ISM非製造業景気指数（8月）

高田日銀審議委員、金融経済懇談会出席

ブロック豪中銀総裁、講演

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、イベント出席



6日（金）

日本景気動向指数（7月）

カナダ雇用統計（8月）

米雇用統計（8月）

ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



7日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



※予定は変更することがあります

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