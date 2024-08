USJでスヌーピー&セサミストリートのチャリティTシャツを限定発売!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が、新たなチャリティ・プロジェクトを始動した。このプロジェクトを通じて、新しいCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を実践し、子どもたちの笑顔あふれる未来づくりを推進していく。プロジェクトの目玉は、なんといっても「PEANUTS(ピーナッツ)」と「セサミストリート」とコラボしたチャリティTシャツ。これらはパーク内に新しくオープンした「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」で限定販売している。

「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ(セサミストリート)」(4500円)

カラー:ホワイト

クッキーモンスターがハートにかぶりついているような遊び心あるデザイン

カラー:ブラック

クッキーモンスターが背景と馴染んで、キャラクター感控えめなブラック

「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ(ピーナッツ)」(4500円)

カラー:ホワイト

"GIVING! THE ONLY REAL JOY IS GIVING!" (与えること!本当の喜びは与えることだけ!)というメッセージもポイント

カラー:ブラック

インパクト大なバックプリントはSNS映えばっちり!

「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ(ハートロゴ・デザイン)」(4500円)カラー:ホワイト

"LOVE HAS NO LIMIT" (愛に限界はない)というフレーズとハート、Universal Studiosロゴのみのシンプルなデザイン

カラー:ブラック

サイズはMからXL(ユニセックス)まで幅広く展開

「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」(4500円)のデザインは3種類。各デザイン、白と黒の2色、M・L・XLの3サイズで展開されている。まず、ロゴとハートデザインのみのシンプルな「ハートロゴ・デザイン」。次に、クッキーモンスターファンにはたまらない青いハートの「セサミストリートデザイン」。そして、小躍りするスヌーピーが愛らしい「ピーナッツデザイン」。こちらは、 "GIVING! THE ONLY REAL JOY IS GIVING!" (与えること!本当の喜びは与えることだけ!)というピースフルなメッセージも込められている。どのTシャツのバックスタイルにも、大きなハートデザインが施されていて、これがまたフォトジェニック。パーク内で友達や恋人とおそろいで着て、背中を向けて写真を撮れば、SNS映え間違いなしのショットを撮ることができる。USJの公式サイトで、着こなしのアイデアを提案するルックブックを公開中なので、コーディネートや写真の撮り方の参考にしてみて。売上の一部は、子どもたちを支援する団体に寄付される。楽しみながら、子どもたちの笑顔あふれる未来づくりに貢献できるのもうれしいところ。さらに、2024年9月5日(木)の「国際チャリティ・デー」には、SNSでの参加型キャンペーンも予定されているのでお楽しみに。このチャリティTシャツを販売する「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」もチェックしておきたい。2024年7月にオープンしたばかりの新店舗で、ここでしかゲットできないアイテムが盛りだくさん。店内の陳列方法は、従来の商品カテゴリー別ではなく、キャラクターごとに区分けされていることで、お目当てのキャラクターグッズを探しやすくなっている。同ストアで、パークの楽しい思い出作りはもちろん、社会貢献もできる、そんな素敵なチャリティーTシャツをぜひ手に入れよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC