　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の3万9060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

42645.50円　　ボリンジャーバンド3σ
40811.54円　　ボリンジャーバンド2σ
39910.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39685.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
39060.00円　　31日夜間取引終値
38977.57円　　ボリンジャーバンド1σ
38634.27円　　75日移動平均
38558.00円　　5日移動平均
38270.00円　　一目均衡表・転換線
37367.70円　　200日移動平均
37143.60円　　25日移動平均
35309.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円　　一目均衡表・基準線
33475.66円　　ボリンジャーバンド2σ
31641.70円　　ボリンジャーバンド3σ
266.79円　　30日日経平均株価現物終値


株探ニュース