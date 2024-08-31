日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比350円高の3万9060円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
42645.50円 ボリンジャーバンド3σ
40811.54円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39685.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
39060.00円 31日夜間取引終値
38977.57円 ボリンジャーバンド1σ
38634.27円 75日移動平均
38558.00円 5日移動平均
38270.00円 一目均衡表・転換線
37367.70円 200日移動平均
37143.60円 25日移動平均
35309.63円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33475.66円 ボリンジャーバンド2σ
31641.70円 ボリンジャーバンド3σ
266.79円 30日日経平均株価現物終値
株探ニュース
42645.50円 ボリンジャーバンド3σ
40811.54円 ボリンジャーバンド2σ
39910.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
39685.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
39060.00円 31日夜間取引終値
38977.57円 ボリンジャーバンド1σ
38634.27円 75日移動平均
38558.00円 5日移動平均
38270.00円 一目均衡表・転換線
37367.70円 200日移動平均
37143.60円 25日移動平均
35309.63円 ボリンジャーバンド-1σ
34800.00円 一目均衡表・基準線
33475.66円 ボリンジャーバンド2σ
31641.70円 ボリンジャーバンド3σ
266.79円 30日日経平均株価現物終値
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