【エリア別】大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 「AQUOS R9 SH-M28」がトップに 2024/8/31
「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 Pixel 8a(au)（Google）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
8位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
9位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
10位 かんたんスマホ3 A205KC（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
8位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
9位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
10位 かんたんスマホ3 A205KC（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。