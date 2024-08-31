AQUOS R9 SH-M28

写真拡大

　「BCNランキング」2024年8月19日から25日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・兵庫県・京都府）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS R9 SH-M28（シャープ）

2位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

3位　arrows We2 FCG02（FCNT）

4位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

5位　Pixel 8a(au)（Google）

6位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

7位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

8位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）　

9位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

10位　かんたんスマホ3　A205KC（京セラ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。