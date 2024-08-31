¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥É¥é1¥È¥ê¥ª¤Î¹ë²Ú¤Ê¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¡¸ß¤¤¤Î³èÌö¤ò¾Ð´é¤Ç¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡7²óÌµ¼ºÅÀ¤Îº´¡¹ÌÚ¡¦ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Î°ÂÅÄ¡¦2ÂÇÅÀ¤ÎÆ£¸¶
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ 6-2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÅêÂÇ¤«¤ß¹ç¤¤¡¢30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿3Áª¼ê¡£2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦°ÂÅÄ¾°·ûÁª¼ê¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Æ£¸¶¶³ÂçÁª¼ê¡¢2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë´Ø¤·¡ÖÆ£¸¶(¶³Âç)¤µ¤ó¤Ë»î¹çÁ°¤ËÇÛµå¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤Þ¤¿°ÂÅÄÁª¼ê¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡ÄÉ÷¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¿É¸ý¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿°ÂÅÄÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³ºÆ¾º³Ê¡£¡Ö8ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¡È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥ÈÉ÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢(¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ¬¾å¤ò)±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ËÇÛµå¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ£¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡×¤Î³èÌö¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤µå¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ï¢Àï¤Î½éÀï¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤Ï24»î¹ç¡£3¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£