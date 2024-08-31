JR西日本は、台風10号に伴う、きょう（３１日）の岡山・福山地区の運転計画を発表しました。

【写真を見る】【台風10号 交通情報】「山陽本線」「瀬戸大橋線」「伯備線」など 正午ごろから運転再開予定【31日午前6時20分現在】

なお、今後の気象状況等により、その他の線区・列車においても運転を取りやめる可能性や、運転計画が変更となる場合があるとしています。

【始発から運転を予定している線区】

・山陽本線 福山～三原駅間（列車本数を減らして運転します）

・福塩線 福山～府中駅間

【概ね正午以降から運転を予定している線区】

・山陽本線 上郡～福山駅間

・赤穂線 播州赤穂～岡山駅間

・瀬戸大橋線 岡山～宇野・児島駅間

・瀬戸大橋線 児島駅～高松駅間は以下の列車から運転再開予定

・下り マリンライナー29号 （児島駅12時35分発）

・上り マリンライナー30号 （高松駅12時10分発）

・伯備線 倉敷～備中高梁駅間

・津山線 岡山～津山駅間

・桃太郎線 岡山～総社駅間



【始発から見合わせる線区】

・姫新線 津山～上月駅間

・因美線 津山～智頭駅間

・伯備線 備中高梁～上石見駅間

【始発から終日運転を見合わせる線区】

・姫新線 新見～津山間

・芸備線 新見～三次駅間