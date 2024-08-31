¡È½ÕÆüP¡É¤È¾¾ÅÄ¹¥²Ö(Æü¸þºä46)¡¦º´Æ£Ëþ½Õ¤ÎÃçÎÉ¤·Î¹¡ª¡Ö½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×³ùÁÒÊÔ Í³Èæ¥öÉÍ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÐ·è
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü½Ó¾´¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡ª¡Ö½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó3¡Ö³ùÁÒÊÔ¡×¤¬¡¢Hulu¤Ë¤ÆºòÆü8·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊËè½µ¶âÍË¹¹¿·¡¦Á´16ÏÃ¡Ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æº£Æü8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þ¤«¤é¡Ö³ùÁÒÊÔ Á°ÊÔ¡×¤òÊüÁ÷¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈµÇ°¤È¤·¤ÆTVer¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1Á´ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡£
½ÕÆü¤¬¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î»£¤ì¹â¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥â¥Î¤À¤±¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È½ÕÆüÎ¹¡É ¡£
½Ð±é¤Ï½ÕÆü¤È¡¢20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¿ÆÍ§¤Î¥µ¥È¥ß¥Ä¤³¤È¡¢·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¡¦¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤Îº´Æ£Ëþ½Õ¡¢Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡£¾¾ÅÄ¤Ïº´Æ£¤ò»Õ¤È¶Ä¤®¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ËÀéÍÕÍºÂç¤¬»²Àï¡ªÀéÍÕ¤Ï¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¡È½ÕÆü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¶Ã¤¡¢¾Ð¤¤¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÃçÎÉ¤·Î¹¡£
¡ÚÂè3ÃÆ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡Ø³ùÁÒ¡Ù¡Û
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡ÖÇ®³¤¡×¡Ö²Ï¸ý¸Ð¡×¡ÖÀõÁð¡×¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡ÖÈ¢º¬¡×¡Ö·Ú°æÂô¡×¡Ö¾®Ê¿¡×¤ÇÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿½ÕÆüP°ì¹Ô¡£º£²ó¤Ï¡¢²Æ¤òËþµÊ¤¹¤Ù¤¯¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö³ùÁÒ¡×¤Ø¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ì¥È¥í´¶ËþºÜ¤Ç¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î´Ý¼·¾¦Å¹³¹¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¡£ÀäÉÊ¥°¥ë¥áÁèÃ¥¡Ö³ùÁÒ²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤¬³ùÁÒ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁá²¡¤·¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£Àµ²ò¼Ô¤ÏÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¡ª
Âç¿Íµ¤¤Î¾¾ÅÄ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ù¤¯½ÕÆüP¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¡Ö¸æÎî¿À¼Ò¡×¡£¾¾ÅÄ¡õ¥µ¥È¥ß¥Ä¤Ç¡¢½ÕÆüP¤Î¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤«ÂÐ·è¡£¤³¤³¤ÇÀéÍÕ¤¬»²²Ã¤·¡¢½ÕÆüP¤È¤Î°Û¿§¥³¥ó¥Ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÂç»£±Æ²ñ¡ª ºÇ¶á¤¤¤¤¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»£±Æ¡£¥µ¥È¥ß¥Ä¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ©Àï¡¢Ç°Æþ¤ê¤ËÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò»Ø¼¨¡£ ²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä!?
¤½¤Î¸åÍ³Èæ¥öÉÍ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¡Ö½ÕÆü¥µ¥Þ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ø¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024²Æ¡×¤ò³«ºÅ¡£Åß¤Î·Ú°æÂô¤Ë°ú¤Â³¤Âè2ÃÆ¤Çº£²ó¤Ï²Æ¤Î¥Ó¡¼¥ÁÊÔ¡£½ÕÆüP¤¬¹Í°Æ¤·¤¿3¤Ä¤Î¶¥µ»¤ÇÂÐ·è¡ª
½ÕÆüP¤¬Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥â¥Î¡×¤Ë¤À¤±¤ª¶â¤ò»È¤¦½ÕÆü¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ì¥ÎÏËþºÜ¤Î³ùÁÒ¤ò¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¡ª
¡ÚÃÏ¾åÇÈ ÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2024Ç¯8·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00¡Á15¡§30¡¡
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ¢¨´ØÅì¤Û¤«
¢¨TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
¡ÚÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È ¥·¡¼¥º¥ó3 ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¢£Hulu
https://www.hulu.jp/kasuga-location-kasuga-producers-travel-program
8·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤«¤é#1¡¢2¤òÇÛ¿® / °Ê¹ßËè½µ¶âÍË18»þ¤Ë2ÏÃ¤º¤ÄÆÈÀêÇÛ¿®
#1-2¡§ÇÛ¿®Ãæ
#3-4¡§9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#5-6¡§9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#7-8¡§9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#9-10¡§9·î27Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#11-12¡§10·î4Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#13-14¡§10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
#15-16¡§10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á
¢¨ÇÛ¿®²ó¡¢ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£TVer¡¢Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ
https://tver.jp/series/sr0q2ajxg3
¥·¡¼¥º¥ó3¥¹¥¿¡¼¥ÈµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢TVer¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1Á´ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.ntv.co.jp/kasuga-location/
¡Ú¸ø¼°X¡Ûhttps://x.com/kasuga_location
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kasuga_location/
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Ûhttps://www.tiktok.com/@kasuga_location