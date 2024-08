7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 10のあらすじ&場面カットが公開された。そして追加キャラクター、リッチ役を田村ゆかりが務める。また、ABEMAにて、特番の放送が決定した。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 “暴” 険」を繰り広げる!Episode 10のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 10 あらすじ>リッチが呼び起こしたアンデッド軍団が王国に押し寄せる。王国を救う最後の希望は…英雄の鎧を託されたスーサイド・スクワッド達!! 魔法の力を手に、伝説の武具を装備し変身したハーレイ達の最後の戦いが始まる!! 見よ!! これがISEKAIの力だ!!!そして追加キャラクター、死をつかさどるアンデッド・キング・リッチを、田村ゆかりが務めることが決定。また、ABEMAにて、特番『TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」(ハート)ABEMAでISEKAIパーティーII(ハート)』の放送も決定した。Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC