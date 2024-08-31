¡Ú¹Åç¡Û£Ö¤ËÇ³¤¨¤ë30ºÐ¥Ï¡¼¥ó¡¡¤¹¤·¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¡Ö¥Ö¥ê¡¢¥Ï¥Þ¥Á¡¢¥¿¥¤¡Ä¥¦¥Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÆüËÜ¿©ÄÌ¤Ë¡Ä¡£¹Åç¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¤¬£³£°Æü¤Ë£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é£²£µ»î¹ç¤Ç£±£²¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£²¤Î¹¥À®ÀÓ¡£º£¤ä¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÃË¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ê¼«Ê¬¤Ø¤Î¡Ë¤¤¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤³¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¯¤È¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤Èà¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄá¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÏÂæÉ÷£±£°¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¡£±óÀ¬Àè¤ÎÌ¾¸Å²°¤«¤é¹Åç¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ò·ó¤Í¤¿µÙÍÜÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òµð¿Í¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë£¹·î¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç£µÇ¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢£±£°£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ëµ¨Àá¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¤«¤±¤Æ¤È¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤Æ¤¯¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÇ³¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£µ·î²¼½Ü¤«¤é°ì·³¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¡£¹Åç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î±óÀ¬Àè¤Ç¤â³¹¤Ë½Ð¤¿»þ¤ÏÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ï¡¼¥ó¤¬Îå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Îà¤¹¤·²°½ä¤êá¤À¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Í¥¿¤â¡Ö¥Ö¥ê¡¢¥Ï¥Þ¥Á¡¢¥¿¥¤¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡££¸·î¤ÎÅìµþ±óÀ¬Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥¦¥Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤è¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Èº£¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤Ë¤â¿©Ê¸²½¤Ë¤â´°àú¤Ë½ç±þ¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤É¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡££±»î¹ç£±»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²È´¤¯¤³¤È¤À¤±¡£¼«Ê¬¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤À¤è¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡¢½àÈ÷¤ÏËüÁ´¤À¡£