¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û¿ÛË¬Ëâ¤¬¶»Ãæ·ãÇò¡Ö¤³¤³¤«¤éÂçµÕÅ¾¤ÇÉü³è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×à¼ªÀ¤á¤Þ¤¤á¤Ç¶ÛµÞ·ç¾ì
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎàË½ÁöÃËá¤³¤È¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£·¡Ë¤¬¶ÛµÞ·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Ï£³£°Æü¤Ë¡Ö¼ªÀ¤á¤Þ¤¤¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¿ÛË¬Ëâ¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡££³£±Æü¹ÅçÂç²ñ¤È£¹·î£±ÆüÊ¡²¬Âç²ñ¤Î·ç¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¾¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¦Æ»¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡Ê£¹·î£±£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ì¤âÀäË¾Åª¤À¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ËÌÜ¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬È¾Ç¯Á°¤Ç¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤¤Æü¤È·Ú¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é£²·î¤È£³·î¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¡¢£´·î¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¡¢£··î¤Î£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¡¢º£·î£±£·Æü¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤ÈºÇÁ°Àþ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¾É¾õ¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤Þ¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï²ÃÎð¤ä¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤ÉºÇ¶á¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£°å¼Ô¤«¤é¤Ï¡Øº£¤ÏÌô¤ò°û¤ó¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£··î£±£³ÆüÂçºåÂç²ñ¤ÇÅö»þ¤Î£³´§²¦¼Ô¡¦°ÂóîÍ¦ÇÏ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁ°¡Ö£³´§¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÂÎÄ´¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÊÌÜ¤Þ¤¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¡ËÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢£±£°·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀÐÀî½¤»Ê¤Ë½Ð¾ì¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤À¼þÇ¯¶½¹Ô¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö²¿¤È¤«¤½¤³¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÍî¤È¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¾É¾õ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤³¤«¤éÂçµÕÅ¾¤ÇÉü³è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÀµÄ¾º£¤Ï²¿¤È¤â¡Ä¡×¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯ÈáÁÔ´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿Ë½ÁöÃË¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÎµÙÂ©¤ËÆþ¤ë¡£