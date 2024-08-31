¡Öº¬À¤òÃ¡¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×ÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤òÃÃ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óDF¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅö½é¡¢µåºÝ¤ÎÁè¤¤¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î¡ÈÀ³Ê¡É¤È¤Ï¡©¡ÚÄ®ÅÄ¡Û
¡¡£¹·î¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¾·½¸¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼27Ì¾¤ÎÃæ¤Ç¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤È¸À¤¨¤Ð¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎDFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤À¡£
¡¡Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯£´·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎFCÅìµþÀï¡£¤³¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬J£±¥ê¡¼¥°¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿»î¹ç¤À¡££´-£´-£²¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï·ã¤·¤¤¾å²¼Æ°¤Ç¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¡££±-£±¤Ç·Þ¤¨¤¿25Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±Ô¤¤È´¤±½Ð¤·¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾»»Ò¸»¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¡¢¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡ËÈà¤À¤«¤é´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¢¤ì¤ò¼«¿®¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ç¤¤¿¤é°ìÁØ¿¤Ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Å·À¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿Ë¾·î¤Ï¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¾»»Ò¤Ï¡Ö¾ïÆüº¢¡¢Îý½¬¤«¤éÈà¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤ÏÍ¥¤·¤¤À³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¬À¤òÃ¡¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÉáÃÊ¤«¤éÆÃÊÌ¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤á¤²¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¾»»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µåºÝ¤Ç¤ÎÁè¤¤¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË¾·î¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ÆÆÄ¤äÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Ïí÷¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤â¡¢¹¶·â¤ËÍí¤ó¤À»þ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï½½Ê¬¡£AÂåÉ½¤Ç¤âÅ·À¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ð¥Í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û
¡¡Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯£´·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎFCÅìµþÀï¡£¤³¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬J£±¥ê¡¼¥°¤Ç½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿»î¹ç¤À¡££´-£´-£²¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ´¤Ã¤¿Ë¾·î¤Ï·ã¤·¤¤¾å²¼Æ°¤Ç¹¶¼é¤Ë¹×¸¥¡££±-£±¤Ç·Þ¤¨¤¿25Ê¬¤Ë¤Ï¡¢±Ô¤¤È´¤±½Ð¤·¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¡¢¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡ËÈà¤À¤«¤é´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤¢¤ì¤ò¼«¿®¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ç¤¤¿¤é°ìÁØ¿¤Ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Å·À¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿Ë¾·î¤Ï¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¾»»Ò¤Ï¡Ö¾ïÆüº¢¡¢Îý½¬¤«¤éÈà¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤ÏÍ¥¤·¤¤À³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º¬À¤òÃ¡¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÉáÃÊ¤«¤éÆÃÊÌ¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤á¤²¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¾»»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µåºÝ¤Ç¤ÎÁè¤¤¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË¾·î¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ÆÆÄ¤äÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÄêÃå¤·¤¿¸åÈ¾Àï¤Ïí÷¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤â¡¢¹¶·â¤ËÍí¤ó¤À»þ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï½½Ê¬¡£AÂåÉ½¤Ç¤âÅ·À¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ð¥Í¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Úµ»ö¡Û