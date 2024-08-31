インテルvsアタランタ スタメン発表
[8.30 セリエA第3節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 15 マルテン・デ・ローン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 44 M. Brescianini
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 5 ベン・ゴドフリー
DF 43 L. Riccio
DF 49 T. Del Lungo
MF 7 フアン・クアドラード
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 25 F. Cassa
MF 27 M. Palestra
MF 46 A. Manzoni
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 48 V. Vlahović
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
※27:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 15 マルテン・デ・ローン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 13 エデルソン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 44 M. Brescianini
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 5 ベン・ゴドフリー
DF 43 L. Riccio
DF 49 T. Del Lungo
MF 7 フアン・クアドラード
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 25 F. Cassa
MF 27 M. Palestra
MF 46 A. Manzoni
FW 11 アデモラ・ルックマン
FW 48 V. Vlahović
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります