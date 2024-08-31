[8.30 セリエA第3節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 15 マルテン・デ・ローン

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 22 マッテオ・ルッジェーリ

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 13 エデルソン

MF 16 ラウル・ベッラノーバ

MF 24 ラザール・サマルジッチ

MF 44 M. Brescianini

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 32 マテオ・レテギ

控え

GK 28 ルイ・パトリシオ

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

DF 2 ラファエル・トロイ

DF 5 ベン・ゴドフリー

DF 43 L. Riccio

DF 49 T. Del Lungo

MF 7 フアン・クアドラード

MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ

MF 25 F. Cassa

MF 27 M. Palestra

MF 46 A. Manzoni

FW 11 アデモラ・ルックマン

FW 48 V. Vlahović

監督

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります