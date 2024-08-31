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気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表

三重県では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■津市
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■四日市市
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■松阪市
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　31日未明

■桑名市
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■鈴鹿市
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■亀山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■いなべ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■東員町
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■菰野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■朝日町
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■多気町
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■明和町
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■大台町
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■玉城町
□大雨警報
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■度会町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■大紀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）

■南伊勢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日未明にかけて警戒
　（以後も警戒必要）