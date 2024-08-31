【大雨警報】三重県・亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表
気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表しました。
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三重県では、土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■津市
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■四日市市
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■松阪市
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 31日未明
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■鈴鹿市
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■亀山市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■いなべ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■東員町
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■菰野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■朝日町
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■多気町
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■明和町
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■大台町
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■玉城町
□大雨警報
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■度会町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■大紀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）
■南伊勢町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
1日未明にかけて警戒
（以後も警戒必要）