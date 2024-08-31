気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】三重県・亀山市、いなべ市、菰野町、度会町、大紀町、南伊勢町に発表

三重県では、土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■津市

□大雨警報

・土砂災害

1日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）



■四日市市

□大雨警報

・土砂災害

1日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）



■松阪市

□大雨警報

・土砂災害

1日未明にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 31日未明





■桑名市□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■鈴鹿市□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■亀山市□大雨警報【発表】・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■いなべ市□大雨警報【発表】・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■東員町□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■菰野町□大雨警報【発表】・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■朝日町□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■多気町□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■明和町□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■大台町□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■玉城町□大雨警報・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■度会町□大雨警報【発表】・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■大紀町□大雨警報【発表】・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）■南伊勢町□大雨警報【発表】・土砂災害1日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）