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気象台は、午前0時27分に、大雨警報（土砂災害）を横須賀市、三浦市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横須賀市、三浦市に発表

神奈川県では、31日明け方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日明け方

■川崎市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日夕方

■相模原市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■横須賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日明け方

■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日明け方

■鎌倉市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日明け方

■藤沢市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　31日明け方

■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■茅ヶ崎市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　31日明け方

■逗子市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒

■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒

■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■厚木市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■大和市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm
　ピーク時間　31日昼前

■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日朝

■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日夕方

■座間市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　31日明け方

■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■綾瀬市
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日夕方

■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日明け方

■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　31日昼過ぎ

■中井町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日昼前

■大井町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日昼過ぎ

■松田町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日昼過ぎ

■山北町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■箱根町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒

■真鶴町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■湯河原町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝

■愛川町
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm
　ピーク時間　31日明け方

■清川村
□大雨警報
・土砂災害
　31日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　31日朝