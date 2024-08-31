【大雨警報】神奈川県・横須賀市、三浦市に発表
気象台は、午前0時27分に、大雨警報（土砂災害）を横須賀市、三浦市に発表しました。
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神奈川県では、31日明け方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日明け方
■川崎市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日夕方
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■横須賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日明け方
■平塚市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日明け方
■鎌倉市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日明け方
■藤沢市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 31日明け方
■小田原市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■茅ヶ崎市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
ピーク時間 31日明け方
■逗子市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
■秦野市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■厚木市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■大和市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
ピーク時間 31日昼前
■伊勢原市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日朝
■海老名市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日夕方
■座間市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 35mm
ピーク時間 31日明け方
■南足柄市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■綾瀬市
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日夕方
■大磯町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日明け方
■二宮町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 31日昼過ぎ
■中井町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日昼前
■大井町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日昼過ぎ
■松田町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日昼過ぎ
■山北町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■箱根町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
■真鶴町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■湯河原町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝
■愛川町
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
ピーク時間 31日明け方
■清川村
□大雨警報
・土砂災害
31日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 31日朝