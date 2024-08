8月26日~8月30日掲載分

8月26日より8月30日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、8月30日に高橋のぼる氏の極道潜入物語「土竜の唄」85巻が登場。つくしあきひと氏によるファンタジーマンガ「メイドインアビス」の約1年ぶりとなる新刊13巻、佐々木倫子氏の動物コメディ「新装版 動物のお医者さん」8巻も同日発売となった。

8月29日からは、「AmazonスマイルSALE」が開催中。ワコムの液タブ「Wacom Cintiq 16 FHD」や、マンガなどの様々な電子書籍が読める電子書籍リーダー「Kindle」がお買い得価格でラインナップされている。

今週掲載の本日発売記事

【関連記事】

□最新刊

・「クッキングパパ ルーローファン」が本日発売! 夏でもたっぷり食べたいメニューを抜粋して収録

・「らーめん再遊記」11巻が本日発売! 2人の天才が激突する“天才・原田正次”編が完結

・「土竜の唄」85巻が本日発売! 玲二が潜入捜査官からヤクザの首領に転身!?

・「メイドインアビス」13巻が本日発売! 深層七層への進出を描く約1年ぶりの新刊

・「新装版 動物のお医者さん」8巻が本日発売! チョビの子ども時代の秘密とは……

・「釣りバカ日誌」114巻が本日発売! 高知ならではの釣りの魅力を描いた最新刊

□フェア・セール情報

・「ケロロ軍曹」、Kindleストアで6巻まで各66円のセール実施中! お買い得であります!!

・【Amazonセール】Amazonにて「Apple 2022 iPad Air」などiPadシリーズ製品がお買い得!

・【Amazonスマイルセール】ワコムの液タブ「Wacom Cintiq 16 FHD」など液晶タブレットシリーズがセール対象に!【2024.8】

・【Amazonスマイルセール】「Kindle Scribe(64GB) 10.2インチディスプレイ」など電子書籍リーダー「Kindle」がセール対象に!【2024.8】

・【Amazonスマイルセール】「Fire 7(2022年発売)」などAmazonのタブレットシリーズがセール対象に!【2024.8】

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.