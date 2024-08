【睡眠計量e-SPORTS CUP SLEEP FIGHTER Supported by ドリエル】8月31日 開催会場:東京都墨田区「両国KFCホール」

エスエス製薬の睡眠改善薬「ドリエル」(指定第2類医薬品)は、睡眠をテーマにしたeスポーツ大会「睡眠計量e-SPORTS CUP SLEEP FIGHTER Supported by ドリエル」を、東京都墨田区にある「両国KFCホール」にて本日8月31日に開催する。

エスエス製薬では、「睡眠」とは単に日々の疲れを取るためだけのものではなく、より良い睡眠が日々のパフォーマンス向上につながるものだとしている。「ドリエル」は、自分自身の最高のパフォーマンスを発揮するために積極的に睡眠をとることを「能動睡眠」と定義づけ、「挑戦しよう、まず寝よう。」をキャッチコピーに、この新概念「能動睡眠」を日本中に広めていくべく「能動睡眠プロジェクト」を展開している。

今回、この「能動睡眠プロジェクト」の一環として、1日のうち10時間以上を練習に費やす人もいるeスポーツ業界に着目し、カプコンの対戦格闘ゲーム「STREET FIGHTER」とのコラボレーションによるeスポーツ大会が開催される。

本大会では事前に「睡眠計量」を行ない、チームの合計睡眠時間が基準を満たさない場合は減点のペナルティが課されるという、世界初の大会ルールを採用。出場者、観客の双方に「能動睡眠」の重要性を印象づけるとしている。なお、本大会の模様はYouTubeおよびTwitchにて配信される。

【大会出場者】

大会ルールについて

※当日詳細が配布される

【睡眠計量】

・プレーヤーには、本番の1週間前から、1日6時間以上の睡眠を取る。

・大会から支給したデバイスで毎日の睡眠時間や睡眠スコアを測定し大会当日、各プレーヤーの測定結果を発表。

・チームの合計睡眠時間が基準を満たさない場合は減点のペナルティが課される

【対戦ルール】

・4チームのトーナメント戦。

3人1チーム(3位決定戦あり)

・先鋒、中堅、大将同士が対戦し、各対戦 BO3(最大3試合の2本先取)で実施。

・3試合の末、同点の場合はExtra Matchを実施。

先鋒、中堅、大将のどの組み合わせで行なうかは、チーム合計の睡眠時間が多いチームに決定権あり。

当日の配信について

・配信プラットフォーム:YouTube・Twitch

・当日URL:大会公式HP・公式Xアカウントにて、後日公開予定

会場での観戦について

オンラインでの配信に加え、抽選で限定100名を会場に招待。

・応募方法

(1)公式Xアカウント「睡眠計量e-sports CUP 『SLEEP FIGHTER』(@sleepfighter_dw)」をフォロー

(2)投稿に記載の手順に従い応募申込。

・対象者:18歳以上(高校生不可)

・応募期間:8月5日~8月12日23時59分

・当落発表日:8月14日

【ドリエルについて】

「ドリエル」、「ドリエル EX」は、全国の薬局・ドラッグストアで購入できる睡眠改善薬。「寝つきが悪い」、「眠りが浅い」といった多くの現代人の抱える一時的な不眠症状(※1)を緩和することで、生活全体を充実させQOL(Quality of life:生活の質)の向上に貢献する。病院で処方される睡眠薬(ベンゾジアゼピン系など)とは異なり「ドリエル」、「ドリエル EX」はOTC医薬品のかぜ薬や鼻炎薬などに含まれる抗ヒスタミン剤の一種、ジフェンヒドラミン塩酸塩を配合しており、その作用で一時的な不眠症状を緩和する。

(※1)一時的な不眠とは、「精神疾患等病的な原因のない人が経験する一過性の不眠」のことで、その持続期間は数日間で、一週間を超えない範囲の不眠のことを言います。

ドリエル(指定第2類医薬品)

ドリエル EX(指定第2類医薬品)

