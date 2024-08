aikoが本日8月30日、神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきにてフリーライブ<Love Like Aloha vol.7>を開催した。<Love Like Aloha>」(以下、LLA)は、2003年から不定期で行われてきたフリーライブで、6年ぶりの実現となる。開場時間になると雨はすっかり止み、サザンビーチちがさきはライブを待ち侘びるファンで埋め尽くされた。一曲目「58cm」のイントロが始まるとステージ真ん中下からaikoが大歓声を浴びながら登場。「今日は絶対最後までやりまーーす!」の掛け声と共にステージからは、特攻が上がり「ストロー」を観客一人一人に歌いかける。

プレイリスト:https://aiko.lnk.to/LLA_vol7M1 58cmM2 ストローM3 帽子と水着と水平線M4 荒れた唇は恋を失くすM5 相思相愛M6 ハニーメモリーM7 メドレー01 涙のキッス(サザンオールスターズ)02 アンドロメダ03 ボーイフレンド04 雲は白リンゴは赤05 あなたは優しい06 KissHug07 果てしない二人08 透明ドロップ09 milk10 みんなのうた(サザンオールスターズ)11 be master of lifeM8 よるのうみM9 アップルパイM10 skirtM11 愛の病M12 キラキラM13 夏が帰るM14 星の降る日にM15 花火

『残心残暑』



2024年8月28日(水)発売予約:https://aiko.lnk.to/16thalbum_CD初回仕様限定盤A[CD+ LIVE Blu-ray](PCCA-15032/税込6,050円)初回仕様限定盤B[CD+LIVE DVD](PCCA-15033/税込6,050円)通常仕様盤[CD only](PCCA-15034/税込3,300円)収録内容[CD]01. blue02. skirt03. 相思相愛04. 好きにさせて05. 鮮やかな街06. ガラクタ07. いつ逢えたら08. blow09. 願い事日記10. 星の降る日に11. アンコール12. よるのうみ13. 赤い手で[Blu-ray/DVD]aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」セットリスト01. 飛行機02. 青空03. 荒れた唇は恋を失くす04. アップルパイ05. 恋のスーパーボール06. 名のないハート07. 明日もいつも通りに08. ばいばーーい09. 宇宙で息をして10. もっと11. 58cm12. えりあし13. アタック!24メドレー14. 星の降る日に15. キラキラ16. ねがう夜17. のぼせ18. ジェット19. ストロー特典映像: Love Like Pop vol.24 behind the scenes副音声:aiko Commentary