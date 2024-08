TM NETWORKで音楽プロデューサーの小室哲哉(65)自身が代表取締役を務めていた会社から受けていた貸付金の一部である1億円を繰り上げ返済したことが30日、分かった。当該会社の親会社「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」が公式サイトで発表した。

発表文によると、小室が繰り上げ返済できた理由として積極的なアーティスト活動を挙げた。4月に配信されたNetflix映画「シティーハンター」の主題歌を担当するなど、活動が好調だったという。

8月29日には「小室哲哉氏本人への貸付金の一部Pavilions社、SOUNDPORT社への繰上返済を受け、併せて8月29日にSOUND PORT社から当社に対して、本日Pavilions社からも当社に対して一部の繰上げ返済を受けることになりました」と報告した。

▽以下発表全文

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)は小室哲哉氏より貸付金の一部(金1億円)の繰上返済を受けたことをご報告いたします。

小室哲哉氏から当社子会社Pavilions株式会社および株式会社SOUND PORTへの貸付金の一部繰上返済について

当社子会社代表取締役、小室哲哉氏は積極的なアーティスト活動を行っており、4月に配信されたNetflix映画「シティーハンター」の主題歌「GetWildContinual」を所属するTM NETWORKが担当、また7月14日にはフランス、パリで開催された「JapanExpo」(7月11日〜14日)に名誉ゲストとして招聘されAIライブパフォーマンスを披露、そして9月3日には東京文化会館にて小室哲哉×オーケストラの最新ツアー【billboard classics ELECTRO produced by Tetsuya Komuro】が控えております。以上のように小室哲哉氏のアーティスト活動が好調なことから、8月29日に小室哲哉氏本人への貸付金の一部Pavilions社、SOUNDPORT社への繰上返済を受け、併せて8月29日にSOUND PORT社から当社に対して、本日Pavilions社からも当社に対して一部の繰上げ返済を受けることになりました。当社は今

後とも小室哲哉氏のアーティスト活動を支援して参ります。